Sau 2 lần sinh nở, Khánh Thi được chồng kém 12 tuổi yêu thương, cưng như 'trứng mỏng'

Kiện tướng dancesport Khánh Thi khoe được ông xã Phan Hiển quan tâm, chăm sóc hết lòng khiến nhiều chị em trầm trồ, ngưỡng mộ.

Trước khi "về chung nhà", Khánh Thi - Phan Hiển từng trải qua không ít sóng gió bởi định kiến xã hội về tình yêu "cô trò". Thế nhưng vượt qua tất cả, cặp đôi xây dựng cho mình mái ấm gia đình hạnh phúc bên hai nhóc tỳ đáng yêu. Đặc biệt, dù kém bà xã Khánh Thi tận 12 tuổi nhưng Phan Hiển luôn thể hiện mình là người đàn ông chín chắn, đủ bản lĩnh để bảo vệ vợ con.

Tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: FB

Mới đây, kiện tướng dancesport Khánh Thi khiến dân mạng xuýt xoa khi khoe ảnh hạnh phúc bên Phan Hiển. Kèm theo đó, cô đăng tải dòng trạng thái tiết lộ được ông xã cưng chiều hết nấc. Bà mẹ hai con gọi Phan Hiển là "Người bảo vệ" khi không để cô phải vất vả, lo toan dù là việc nhỏ nhất.

Khánh Thi viết trên trang Facebook cá nhân: “Người bảo vệ của tôi. Anh ấy luôn nói rằng: để anh cầm đồ cho, để anh mở cửa cho, để anh xách nặng cho, để anh chở em và để anh bóc tôm cho em ăn, để anh đặt đồ ăn cho em".

Cô khiến dân mạng thích thú khi chọc ghẹo chồng trẻ: 'Nhưng anh quên nói: Để anh ngủ giùm cho' - Ảnh: FB

Dưới bài viết, cư dân mạng liên tục gửi lời chúc mừng Khánh Thi vì tìm được người chồng tốt, biết yêu thương vợ con.

Phan Hiển được khen ngợi là 'người chồng, người cha tuyệt vời' - Ảnh: FB

Trước đó, nữ kiện tướng đã dành nhiều lời “có cánh” cho Phan Hiển vì chăm con khéo. Muốn vợ yên tâm phát triển sự nghiệp, nam kiện tướng lo toan công việc nhà, chăm sóc hai con chu đáo. Bên cạnh đó, anh cũng là hậu phương vững chắc ủng hộ mọi quyết định của vợ trong cuộc sống và công việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-2-lan-sinh-no-khanh-thi-duoc-chong-kem-12-tuoi-yeu-thuong-cung-nhu-trung-mong-337057.html