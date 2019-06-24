Đỏ mặt với khoảnh khắc Phan Hiển đắm đuối 'khóa môi' Khánh Thi khi đi chơi cùng 2 con

Tình yêu lệch tuổi của Khánh Thi và chồng trẻ từng nhận về rất nhiều phản hồi trái chiều từ dư luận. Thế nhưng vượt qua mọi thị phi, cặp đôi cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc viên mãn. Sau thời gian dài chung sống, có với nhau 2 nhóc tỳ đáng yêu, tình cảm của cả hai vẫn không hề thay đổi. Theo dõi trang cá nhân có thể thấy, cuộc sống hiện tại của Phan Hiển và Khánh Thi và đang ngập tràn màu hồng hạnh phúc.

Tổ ấm hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười của Phan Hiển và Khánh Thi - Ảnh: FBNV

Sau 2 lần sinh nở, nữ kiện tướng vẫn rất trẻ trung, thon gọn - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, kiện tướng dancesport vừa đăng tải loạt ảnh "tình bể bình" bên chồng và hai con khiến nhiều người trầm trồ. Được biết, những khoảnh khắc này được ghi lại trong chuyến đi chơi kết hợp chụp ảnh kỷ niệm gia đình để mừng sinh nhật Phan Hiển.