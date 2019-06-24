Đỏ mặt với khoảnh khắc Phan Hiển đắm đuối 'khóa môi' Khánh Thi khi đi chơi cùng 2 con

Hậu trường 24/06/2019 17:21

Vượt qua sóng gió dư luận, cuộc sống hiện tại của Phan Hiển và Khánh Thi đang trở thành niềm ao ước của nhiều gia đình.

Tình yêu lệch tuổi của Khánh Thi và chồng trẻ từng nhận về rất nhiều phản hồi trái chiều từ dư luận. Thế nhưng vượt qua mọi thị phi, cặp đôi cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc viên mãn. Sau thời gian dài chung sống, có với nhau 2 nhóc tỳ đáng yêu, tình cảm của cả hai vẫn không hề thay đổi. Theo dõi trang cá nhân có thể thấy, cuộc sống hiện tại của Phan Hiển và Khánh Thi và đang ngập tràn màu hồng hạnh phúc.

phan hien va khanh thi
Tổ ấm hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười của Phan Hiển và Khánh Thi - Ảnh: FBNV
phan hien va khanh thi
Sau 2 lần sinh nở, nữ kiện tướng vẫn rất trẻ trung, thon gọn - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, kiện tướng dancesport vừa đăng tải loạt ảnh "tình bể bình" bên chồng và hai con khiến nhiều người trầm trồ. Được biết, những khoảnh khắc này được ghi lại trong chuyến đi chơi kết hợp chụp ảnh kỷ niệm gia đình để mừng sinh nhật Phan Hiển.

Khánh Thi viết: "Happy birthday my love. Vì anh sinh vào mùa hè và cũng vì yêu anh nên các con của chúng mình cũng lần lượt ra đời vào mùa hè - mùa của sự vui vẻ, hạnh phúc và gắn kết. Cảm ơn anh đã bên cạnh và mang đến hạnh phúc cho cuộc đời đầy thử thách của em".

phan hien va khanh thi
Tan chảy với khoảnh khắc Phan Hiển hôn Khánh Thi đắm đuối - Ảnh: FBNV
phan hien va khanh thi
Cuộc sống hiện tại của Khánh Thi bên chồng trẻ quá ngọt ngào - Ảnh: FBNV

phan hien va khanh thi

phan hien va khanh thi
Không chỉ đồng hành cùng vợ trong cuộc sống...
phan hien va khanh thi
... Phan Hiển còn giúp Khánh Thi theo đuổi đam mê với dancesport - Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc đáng yêu của đôi vợ chồng được dân mạng khen ngợi hết lời. Nhiều người nhận xét, dù hơn Phan Hiển nhiều tuổi nhưng Khánh Thi vẫn rất trẻ trung khi sánh đôi bên chồng trẻ.

Bất ngờ tiết lộ 'góc khuất' hôn nhân, Phan Hiển gây sốc khi cho biết thường xuyên bị Khánh Thi chửi mắng

Bất ngờ tiết lộ 'góc khuất' hôn nhân, Phan Hiển gây sốc khi cho biết thường xuyên bị Khánh Thi chửi mắng

Mới đây, ông xã Khánh Thi - Phan Hiển đã đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái “tố cáo” vợ thường xuyên chửi mắng mình.

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Từ khóa:   Khánh Thi gia đình Khánh Thi Phan Hiển Phan Hiển

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