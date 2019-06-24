Đỏ mặt với khoảnh khắc Phan Hiển đắm đuối 'khóa môi' Khánh Thi khi đi chơi cùng 2 con

Vượt qua sóng gió dư luận, cuộc sống hiện tại của Phan Hiển và Khánh Thi đang trở thành niềm ao ước của nhiều gia đình.
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Tình yêu lệch tuổi của Khánh Thi và chồng trẻ từng nhận về rất nhiều phản hồi trái chiều từ dư luận. Thế nhưng vượt qua mọi thị phi, cặp đôi cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc viên mãn. Sau thời gian dài chung sống, có với nhau 2 nhóc tỳ đáng yêu, tình cảm của cả hai vẫn không hề thay đổi. Theo dõi trang cá nhân có thể thấy, cuộc sống hiện tại của Phan Hiển và Khánh Thi và đang ngập tràn màu hồng hạnh phúc.
Mới đây nhất, kiện tướng dancesport vừa đăng tải loạt ảnh "tình bể bình" bên chồng và hai con khiến nhiều người trầm trồ. Được biết, những khoảnh khắc này được ghi lại trong chuyến đi chơi kết hợp chụp ảnh kỷ niệm gia đình để mừng sinh nhật Phan Hiển.
Khánh Thi viết: "Happy birthday my love. Vì anh sinh vào mùa hè và cũng vì yêu anh nên các con của chúng mình cũng lần lượt ra đời vào mùa hè - mùa của sự vui vẻ, hạnh phúc và gắn kết. Cảm ơn anh đã bên cạnh và mang đến hạnh phúc cho cuộc đời đầy thử thách của em".
Khoảnh khắc đáng yêu của đôi vợ chồng được dân mạng khen ngợi hết lời. Nhiều người nhận xét, dù hơn Phan Hiển nhiều tuổi nhưng Khánh Thi vẫn rất trẻ trung khi sánh đôi bên chồng trẻ.