Khánh Thi - Phan Hiển bất ngờ tung ảnh cưới sau 12 năm bên nhau

Mới đây, Phan Hiển - Khánh Thi bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân bộ ảnh cưới đẹp rụng tim được chụp cách đây ít tháng. Bộ ảnh này là cột mốc đánh dấu 12 năm bên nhau với đầy đủ những cay đắng ngọt bùi của cặp đôi lệch nhau tới 12 tuổi.

Trong ảnh, Phan Hiển diện đồ vest bảnh bao, còn Khánh Thi khoe nhan sắc mặn mà và đầy vẻ gợi cảm của bà mẹ hai con. Qua từng ánh mắt, cử chỉ và cái nắm tay mà cả hai dành cho nhau, nhiều người nhận xét rằng Phan Hiển và Khánh Thi đúng nghĩa là một cặp "trời sinh". Hiện tại, dù đã có hai con đủ nếp đủ tẻ nhưng Khánh Thi và Phan Hiển vẫn như vợ chồng son, luôn thể hiện tình cảm công khai ở chốn đông người khiến ai cũng ghen tỵ.