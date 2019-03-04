Khánh Thi - Phan Hiển bất ngờ tung ảnh cưới sau 12 năm bên nhau

Hậu trường 04/03/2019 17:17

Nhân ngày kỷ niệm 12 năm bên nhau, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã trình làng bộ ảnh cưới vô cùng ngọt ngào.

Mới đây, Phan Hiển - Khánh Thi bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân bộ ảnh cưới đẹp rụng tim được chụp cách đây ít tháng. Bộ ảnh này là cột mốc đánh dấu 12 năm bên nhau với đầy đủ những cay đắng ngọt bùi của cặp đôi lệch nhau tới 12 tuổi.

Trong ảnh, Phan Hiển diện đồ vest bảnh bao, còn Khánh Thi khoe nhan sắc mặn mà và đầy vẻ gợi cảm của bà mẹ hai con. Qua từng ánh mắt, cử chỉ và cái nắm tay mà cả hai dành cho nhau, nhiều người nhận xét rằng Phan Hiển và Khánh Thi đúng nghĩa là một cặp "trời sinh". Hiện tại, dù đã có hai con đủ nếp đủ tẻ nhưng Khánh Thi và Phan Hiển vẫn như vợ chồng son, luôn thể hiện tình cảm công khai ở chốn đông người khiến ai cũng ghen tỵ.

Khánh Thi - Phan Hiển bất ngờ tung ảnh cưới sau 12 năm bên nhau - Ảnh 1
Khánh Thi - Phan Hiển bất ngờ tung ảnh cưới sau 12 năm bên nhau - Ảnh 2
Khánh Thi - Phan Hiển đăng ảnh cưới để kỷ niệm 12 năm yêu nhau - Ảnh: Internet
Khánh Thi - Phan Hiển bất ngờ tung ảnh cưới sau 12 năm bên nhau - Ảnh 3
Khánh Thi - Phan Hiển bất ngờ tung ảnh cưới sau 12 năm bên nhau - Ảnh 4
Những khoảnh khắc 'tình bể bình' của cặp vợ chồng lệch tuổi - Ảnh: Internet
Khánh Thi - Phan Hiển bất ngờ tung ảnh cưới sau 12 năm bên nhau - Ảnh 5
Sau 12 năm bên nhau, Khánh Thi - Phan Hiển đã có hai con đủ nếp đủ tẻ - Ảnh: Internet

Sau 12 năm bên nhau, trong đó có 6 năm yêu và 6 năm về chung nhà, Khánh Thi và Phan Hiển đã có trong tay hai bảo bối là bé Kubi và bé Anna. Trên trang cá nhân, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình nhỏ.

Trong suốt quãng thời gian đồng hành, Khánh Thi và Phan Hiển trải qua không ít sóng gió. Bắt đầu từ chuyện tình yêu bị gia đình hai bên và cả khán giả phản đối cho đến việc sinh con trước đám cưới đã khiến "Nữ hoàng Dancesport" nhiều lần bật khóc. Sau tất cả, chính tình yêu chân thành đã giúp họ bước qua dư luận và xây đắp hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay.

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Từ khóa:   Khánh Thi - Phan Hiển Khánh Thi Phan Hiển

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