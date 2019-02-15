Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển tung bộ ảnh Valentine đẹp lịm tim

Hậu trường 15/02/2019 17:15

Khánh Thi chia sẻ lên trang cá nhân bộ ảnh đẹp rực rỡ với áo dài nhân dịp đầu năm và lễ Valentine.

Mới đây, Khánh Thi đã đăng tải lên trang cá nhân bộ ảnh đẹp "rụng tim" của cả gia đình 4 người trong trang phục áo dài đỏ rực. Đây là bộ hình đầu tiên có sự đầu tư công phu của Khánh Thi - Phan Hiển kể từ Tết Nguyên đán 2019.

Những khoảnh khắc hạnh phúc này được chụp vào đúng ngày Valentine. Phan Hiển hài hước cho biết bà xã anh không cần hoa hay socola mà chỉ muốn được sum vầy bên chồng con trong những dịp lễ quan trọng. Đoán được ý của vợ, Phan Hiển đã âm thầm lên kế hoạch và đưa Khánh Thi cùng hai con đi thực hiện bộ ảnh này. 

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển tung bộ ảnh Valentine đẹp lịm tim - Ảnh 1
Khánh Thi chia sẻ những hình ảnh đẹp ngẩn ngơ của gia đình được chụp trong ngày Valentine - Ảnh: FBNV
Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển tung bộ ảnh Valentine đẹp lịm tim - Ảnh 2
Con gái Khánh Thi - Phan Hiển càng lớn càng đáng yêu - Ảnh: FBNV
Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển tung bộ ảnh Valentine đẹp lịm tim - Ảnh 3
Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển tung bộ ảnh Valentine đẹp lịm tim - Ảnh 4
Valentine không socola và hoa, Phan Hiển dắt Khánh Thi và hai con đi chụp hình lưu niệm - Ảnh: FBNV
Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển tung bộ ảnh Valentine đẹp lịm tim - Ảnh 5
Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển tung bộ ảnh Valentine đẹp lịm tim - Ảnh 6
Tuy cách biệt khá lớn về tuổi tác nhưng Khánh Thi - Phan Hiển vẫn rất xứng đôi - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, tuy cách biệt khá lớn về tuổi tác nhưng trông Khánh Thi và Phan Hiển rất đẹp đôi khi diện áo dài. Bên cạnh đó, những biểu cảm của Kubi và bé Anna trong từng khoảnh khắc liên tục khiến cư dân mạng tan chảy vì quá đáng yêu.

Con gái Khánh Thi sinh non chỉ nặng 2,2kg nhưng lớn khá nhanh và rất bụ bẫm. Cô bé sở hữu làn da trắng, đôi mắt to và đặc biệt là đôi má phúng phính hết sức dễ thương. Nhiều người dự đoán, chỉ ít năm nữa thôi Anna sẽ lại giống anh trai Kubi, trở thành một ngôi sao nhí cực hot trên cộng đồng mạng.

Khánh Thi nhắn nhủ đến Phan Hiển: 'Đêm đã bớt dài vì em luôn có anh'

Khánh Thi nhắn nhủ đến Phan Hiển: 'Đêm đã bớt dài vì em luôn có anh'

Chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp giữa thành phố ngàn hoa, Khánh Thi không quên nhắn nhủ những lời yêu thương đến chồng trẻ.

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Từ khóa:   Khánh Thi - Phan Hiển Sao Việt

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