Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển tung bộ ảnh Valentine đẹp lịm tim

Mới đây, Khánh Thi đã đăng tải lên trang cá nhân bộ ảnh đẹp "rụng tim" của cả gia đình 4 người trong trang phục áo dài đỏ rực. Đây là bộ hình đầu tiên có sự đầu tư công phu của Khánh Thi - Phan Hiển kể từ Tết Nguyên đán 2019.

Những khoảnh khắc hạnh phúc này được chụp vào đúng ngày Valentine. Phan Hiển hài hước cho biết bà xã anh không cần hoa hay socola mà chỉ muốn được sum vầy bên chồng con trong những dịp lễ quan trọng. Đoán được ý của vợ, Phan Hiển đã âm thầm lên kế hoạch và đưa Khánh Thi cùng hai con đi thực hiện bộ ảnh này.