Được mẹ làm tóc cho, con trai 3 tuổi của Khánh Thi biểu cảm vô cùng đáng yêu

Hậu trường 11/01/2019 17:10

Được mẹ chăm sóc nhan sắc nhưng Kubi không tập trung mà liên tục thể hiện biểu cảm hài hước.

Vài giờ trước, Khánh Thi đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh làm tóc cho con trai Kubi Minh Cường ngay tại. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra hào hứng thì cậu nhóc ba tuổi lại liên tục xị mặt, lè lưỡi dỗi hờn vì phải ngồi một chỗ quá lâu. 

Dù vậy, khi thấy mẹ làm tóc gần xong và được ngắm vẻ đẹp trai của mình trong gương, Kubi đã nhoẻn miệng cười rất đáng yêu. Có thể thấy, mới hơn ba tuổi nhưng con trai Khánh Thi - Phan Hiển rất lanh lẹ và hài hước. Cậu bé thừa hưởng nhiều điểm tốt đẹp từ cha như gương mặt điển trai, vóc dáng uyển chuyển và đặc biệt là năng khiếu với môn nghệ thuật khiêu vũ.

Được mẹ làm tóc cho, con trai 3 tuổi của Khánh Thi biểu cảm vô cùng đáng yêu - Ảnh 1
Kubi tỏ ra không mấy thích thú khi được mẹ tút tát lại vẻ ngoài giúp mình - Ảnh: FBNV
Được mẹ làm tóc cho, con trai 3 tuổi của Khánh Thi biểu cảm vô cùng đáng yêu - Ảnh 2
Cậu bé không tập trung mà liên tục lè lưỡi trêu mẹ - Ảnh: FBNV
Được mẹ làm tóc cho, con trai 3 tuổi của Khánh Thi biểu cảm vô cùng đáng yêu - Ảnh 3
Được mẹ làm tóc cho, con trai 3 tuổi của Khánh Thi biểu cảm vô cùng đáng yêu - Ảnh 4
Sự đáng yêu của con trai Khánh Thi đốn tim cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Được mẹ làm tóc cho, con trai 3 tuổi của Khánh Thi biểu cảm vô cùng đáng yêu - Ảnh 5
Được mẹ làm tóc cho, con trai 3 tuổi của Khánh Thi biểu cảm vô cùng đáng yêu - Ảnh 6
Dù mới hơn 3 tuổi nhưng con trai Khánh Thi đã biết nhảy những điệu cơ bản - Ảnh: FBNV

 

Được mẹ làm tóc cho, con trai 3 tuổi của Khánh Thi biểu cảm vô cùng đáng yêu - Ảnh 7
Được mẹ làm tóc cho, con trai 3 tuổi của Khánh Thi biểu cảm vô cùng đáng yêu - Ảnh 8
Cu cậu được nhận xét là giống ba Phan Hiển như hai giọt nước - Ảnh: FBNV

Trước đó, Khánh Thi cũng gây sốt khi đăng tải loạt ảnh Kubi diện trang phục vũ công vô cùng đáng yêu. Ở bất cứ góc ảnh nào, trông cậu nhóc cũng như một bản sao hoàn hảo của Phan Hiển.

Dù mới chỉ hơn ba tuổi nhưng con trai Khánh Thi đã có thể nhảy trọn vẹn một bài nhạc và dường như rất đam mê môn nghệ thuật này. Nhiều người nhận xét, chỉ vài năm nữa thôi thì Kubi Minh Cường sẽ trở thành một vũ công nhí đình đám không thua kém bố mẹ.

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