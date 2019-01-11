Được mẹ làm tóc cho, con trai 3 tuổi của Khánh Thi biểu cảm vô cùng đáng yêu

Vài giờ trước, Khánh Thi đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh làm tóc cho con trai Kubi Minh Cường ngay tại. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra hào hứng thì cậu nhóc ba tuổi lại liên tục xị mặt, lè lưỡi dỗi hờn vì phải ngồi một chỗ quá lâu.

Dù vậy, khi thấy mẹ làm tóc gần xong và được ngắm vẻ đẹp trai của mình trong gương, Kubi đã nhoẻn miệng cười rất đáng yêu. Có thể thấy, mới hơn ba tuổi nhưng con trai Khánh Thi - Phan Hiển rất lanh lẹ và hài hước. Cậu bé thừa hưởng nhiều điểm tốt đẹp từ cha như gương mặt điển trai, vóc dáng uyển chuyển và đặc biệt là năng khiếu với môn nghệ thuật khiêu vũ.