Mới ba tuổi, con trai Khánh Thi đã lên đồ và nhảy chuyên nghiệp như vũ công

Mới đây, Khánh Thi gây sốt khi tung lên trang cá nhân loạt ảnh con trai tạo dáng chuyên nghiệp như vũ công nhí. Cu cậu diện bộ trang phục chất lừ với quần Tây và áo sơ mi trắng giống hệt phong cách của Phan Hiển khi trình diễn trên sân khấu.

Có thể thấy, tuy mới ba tuổi nhưng Kubi khá dạn dĩ trước ống kính. Khi được mẹ yêu cầu biểu diễn những động tác đơn giản, Kubi liên tục kiễng chân hay đưa tay lên cao múa theo điệu nhạc rất uyển chuyển. Sự đáng yêu của con trai đầu lòng Khánh Thi khiến nhiều cư dân mạng đứng ngồi không yên. Không ít fan khuyên "Nữ hoàng Dancesport" nên cho con trai tham gia các chương trình tìm kiếm tài năng Việt để phát huy năng khiếu cho cu cậu.