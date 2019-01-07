Mới ba tuổi, con trai Khánh Thi đã lên đồ và nhảy chuyên nghiệp như vũ công

Loạt ảnh con trai Khánh Thi - Phan Hiển lên đồ và tạo dáng chuyên nghiệp như vũ công đốn tim cư dân mạng vì quá đáng yêu.
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Mới đây, Khánh Thi gây sốt khi tung lên trang cá nhân loạt ảnh con trai tạo dáng chuyên nghiệp như vũ công nhí. Cu cậu diện bộ trang phục chất lừ với quần Tây và áo sơ mi trắng giống hệt phong cách của Phan Hiển khi trình diễn trên sân khấu.
Có thể thấy, tuy mới ba tuổi nhưng Kubi khá dạn dĩ trước ống kính. Khi được mẹ yêu cầu biểu diễn những động tác đơn giản, Kubi liên tục kiễng chân hay đưa tay lên cao múa theo điệu nhạc rất uyển chuyển. Sự đáng yêu của con trai đầu lòng Khánh Thi khiến nhiều cư dân mạng đứng ngồi không yên. Không ít fan khuyên "Nữ hoàng Dancesport" nên cho con trai tham gia các chương trình tìm kiếm tài năng Việt để phát huy năng khiếu cho cu cậu.
Kubi Minh Cường là con trai đầu lòng của cặp đôi Phan Hiển và Khánh Thi. Ngay từ bé, cu cậu đã được ba mẹ định hướng cho học môn khiêu vũ. Không chỉ có vẻ ngoài đáng yêu, Kubi còn rất thông minh và chăm chỉ học hỏi những điều mới lạ.
Nhờ đó, dù mới chỉ hơn ba tuổi nhưng con trai Khánh Thi đã có thể nhảy trọn vẹn một bài nhạc và dường như rất đam mê môn nghệ thuật này. Nhiều người nhận xét, chỉ vài năm nữa thôi thì Kubi Minh Cường sẽ trở thành một vũ công nhí đình đám không thua kém bố mẹ.