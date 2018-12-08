Khánh Thi gây sốt với loạt ảnh hóa cô dâu đẹp như một nàng thơ

Hậu trường 08/12/2018 16:10

Khánh Thi khiến nhiều người bất ngờ khi khoe vẻ đẹp tươi trẻ trong bộ váy cưới dù đã hai lần sinh con.

Mới đây, Khánh Thi đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh hóa cô dâu vô cùng xinh đẹp. Bà xã Phan Hiển diện một chiếc váy cưới dài bồng bềnh có phần khoét gợi cảm ở lưng. Có thể thấy, tuy đã hai lần sinh con nhưng Khánh Thi vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ đáng ngưỡng mộ. Làn da trắng sứ cũng giúp người đẹp gợi cảm hơn trong mẫu áo cưới dành cho cô dâu trẻ trung.

Tuy không giải thích gì về loạt ảnh này nhưng cư dân mạng liên tục đồn đoán vợ chồng Khánh Thi chuẩn bị tổ chức đám cưới. Bốn năm qua, Khánh Thi và Phan Hiển đã được công nhận là vợ chồng chính thức. Tuy nhiên, do vướng mắc nhiều thứ nên họ vẫn chưa tổ chức một hôn lễ hoành tráng để chiêu đãi bạn bè và đồng nghiệp. Không ít fan hy vọng, lần này cặp đôi vũ công sẽ có câu trả lời chính thức về một đám cưới trong mơ như đã từng hẹn. 

Khánh Thi gây sốt với loạt ảnh hóa cô dâu đẹp như một nàng thơ - Ảnh 1
Khánh Thi bất ngờ diện áo cô dâu sau hai lần sinh con - Ảnh: FBNV
Khánh Thi gây sốt với loạt ảnh hóa cô dâu đẹp như một nàng thơ - Ảnh 2
Khánh Thi gây sốt với loạt ảnh hóa cô dâu đẹp như một nàng thơ - Ảnh 3
Nhiều người đoán Khánh Thi và Phan Hiển sắp tổ chức đám cưới - Ảnh: FBNV
Khánh Thi gây sốt với loạt ảnh hóa cô dâu đẹp như một nàng thơ - Ảnh 4
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Từ khóa:   Khánh Thi Khánh Thi - Phan Hiển hai con của Khánh Thi

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