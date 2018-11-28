Thấy bố giành mất mẹ, con trai ba tuổi của Khánh Thi bất ngờ 'ghen lồng lộn'

Phan Hiển chia sẻ khoảnh khắc con trai "ghen lồng lộn" khi bị bố giành mất mẹ khiến nhiều người không nhịn được cười.

Tuy cách biệt khá lớn về tuổi tác nhưng vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển lại hợp nhau từ những sở thích đời thường cho đến tính cách. Trên trang cá nhân, hai vũ công thường xuyên chia sẻ những clip hài hước ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào của gia đình nhỏ.

Bên cạnh sự hóm hỉnh của cặp đôi thì vẻ đáng yêu hết nấc của Kubi cũng thường xuyên gây sốt. Mỗi bức ảnh hay clip của con trai Khánh Thi đều nhận về lượt like khủng. Có thể thấy, mới hơn ba tuổi nhưng cu cậu đã biết nhảy những điệu khó và thường xuyên tập luyện cùng bố mẹ. Mới đây, Phan Hiển tiếp tục khiến nhiều người bật cười khi hé lộ đoạn video ghi lại cảnh con trai nổi giận khi bị bố giành mất mẹ. Theo đó, nam vũ công đã bày trò trêu ghẹo con sau khi trở về từ chuyến công tác xa nhà. Anh thừa lúc Kubi không để ý liền chạy đến ôm Khánh Thi thật chặt. Phát hiện mẹ thương bố hơn mình, Kubi lập tức chạy đến và dùng đủ mọi cách để buộc Phan Hiển phải đi ra ngoài. Sau một hồi giằng co, ông xã Khánh Thi mệt lừ và đành phải bỏ cuộc.

Phan Hiển bày trò vui đùa cùng hai mẹ con Khánh Thi sau chuyến công tác xa nhà - Ảnh: Cắt từ clip

Con trai Phan Hiển ghen suýt khóc khi bị bố giành mất mẹ - Ảnh: Cắt từ clip

Kubi tỏ ra không hài lòng, thậm chí nổi giận khi nhìn thấy mẹ thương bố nhiều hơn mình - Ảnh: Cắt từ clip

Sau hơn 3 năm về chung nhà, Khánh Thi - Phan Hiển đã có hai thiên thần vô cùng đáng yêu - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-bo-gianh-mat-me-con-trai-ba-tuoi-cua-khanh-thi-bat-ngo-ghen-long-lon-305670.html