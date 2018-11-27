Sinh non gần 2 tháng, con gái Khánh Thi ngày càng mũm mĩm đáng yêu, gương mặt giống bố y đúc

Hậu trường 27/11/2018 15:56

Nhiều người không khỏi xuýt xoa khi ngắm vẻ bụ bẫm, dễ thương của con gái thứ hai nhà kiện tướng dancesport Khánh Thi.

Khánh Thi - Phan Hiển đón con gái đầu lòng vào đầu tháng 6 vừa qua. Vì một số vấn đề nên cô bé chào đời trước ngày dự sinh gần 2 tháng, chỉ nặng 2,2kg và phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt đến 3 tuần. Khi được xuất viện, bé Anna Vương Diễm chỉ nặng bằng một trẻ sơ sinh bình thường khi vừa chào đời. Sức khỏe hơi yếu nên bé cần sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của người thân.

Sinh non gần 2 tháng, con gái Khánh Thi ngày càng mũm mĩm đáng yêu, gương mặt giống bố y đúc - Ảnh 1
Hình ảnh Anna bé xíu trong vòng tay mẹ Khánh Thi sau 3 tuần nằm lồng kính khiến nhiều người xúc động - ảnh: FBNV
Sinh non gần 2 tháng, con gái Khánh Thi ngày càng mũm mĩm đáng yêu, gương mặt giống bố y đúc - Ảnh 2
Vì sinh non nên cô bé nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa khá nhiều - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, với sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ, cô bé ngày càng mũm mĩm, đáng yêu như thiên thần. Mới đây, "Nữ hoàng dancesport" khiến cư dân mạng xuýt xoa khi bất ngờ khoe ảnh "tiểu công chúa" trên mạng xã hội sau hơn 5 tháng chào đời. Dựa vào hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy cô bé ngày càng cứng cáp và phổng phao. Đặc biệt, con gái Khánh Thi cũng nhận được nhiều lời khen vì sở hữu nhiều nét đẹp của bố mẹ như đôi mắt to tròn, nụ cười tươi, chân mày sắc nét…

Sinh non gần 2 tháng, con gái Khánh Thi ngày càng mũm mĩm đáng yêu, gương mặt giống bố y đúc - Ảnh 3
Với sự chăm sóc và yêu thương của bố mẹ, bé Anna ngày càng lớn và đáng yêu - Ảnh: FBNV
Sinh non gần 2 tháng, con gái Khánh Thi ngày càng mũm mĩm đáng yêu, gương mặt giống bố y đúc - Ảnh 4
Cô bé bụ bẫm đáng yêu khiến cư dân mạng 'tan chảy' - Ảnh: FBNV
Sinh non gần 2 tháng, con gái Khánh Thi ngày càng mũm mĩm đáng yêu, gương mặt giống bố y đúc - Ảnh 5
Nhiều người còn chọc ghẹo Khánh Thi rằng 'đẻ thuê' vì con gái quá giống Phan Hiển - Ảnh: FBNV
Sinh non gần 2 tháng, con gái Khánh Thi ngày càng mũm mĩm đáng yêu, gương mặt giống bố y đúc - Ảnh 6
Sở hữu đôi mắt to tròn, miệng chúm chím cùng làn da trắng ngần... 
Sinh non gần 2 tháng, con gái Khánh Thi ngày càng mũm mĩm đáng yêu, gương mặt giống bố y đúc - Ảnh 7
... Anna hứa hẹn sẽ thành một hot girl trong tương lai - Ảnh: FBNV
Sinh non gần 2 tháng, con gái Khánh Thi ngày càng mũm mĩm đáng yêu, gương mặt giống bố y đúc - Ảnh 8
Vượt qua nhiều sóng gió, Khánh Thi - Phan Hiển đang sở hữu gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV
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Phan Hiển mạnh tay mua xế hộp tặng Khánh Thi

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