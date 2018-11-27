Sinh non gần 2 tháng, con gái Khánh Thi ngày càng mũm mĩm đáng yêu, gương mặt giống bố y đúc

Nhiều người không khỏi xuýt xoa khi ngắm vẻ bụ bẫm, dễ thương của con gái thứ hai nhà kiện tướng dancesport Khánh Thi.
- Ra đường bị hỏi "là gì của Khánh Thi?" và đây là câu trả lời không thể "khổ tâm" hơn của Phan Hiển
- Phản ứng bất ngờ của Phan Hiển khi bị hỏi: 'Em là gì của Khánh Thi?'
Khánh Thi - Phan Hiển đón con gái đầu lòng vào đầu tháng 6 vừa qua. Vì một số vấn đề nên cô bé chào đời trước ngày dự sinh gần 2 tháng, chỉ nặng 2,2kg và phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt đến 3 tuần. Khi được xuất viện, bé Anna Vương Diễm chỉ nặng bằng một trẻ sơ sinh bình thường khi vừa chào đời. Sức khỏe hơi yếu nên bé cần sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của người thân.
Tuy nhiên, với sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ, cô bé ngày càng mũm mĩm, đáng yêu như thiên thần. Mới đây, "Nữ hoàng dancesport" khiến cư dân mạng xuýt xoa khi bất ngờ khoe ảnh "tiểu công chúa" trên mạng xã hội sau hơn 5 tháng chào đời. Dựa vào hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy cô bé ngày càng cứng cáp và phổng phao. Đặc biệt, con gái Khánh Thi cũng nhận được nhiều lời khen vì sở hữu nhiều nét đẹp của bố mẹ như đôi mắt to tròn, nụ cười tươi, chân mày sắc nét…