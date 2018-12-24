Con gái Khánh Thi ở nhà với mẹ thì xinh đẹp, ở nhà với ba lại lem luốc thấy thương thế này

Hậu trường 24/12/2018 16:28

Khánh Thi so sánh hình ảnh khác nhau khi con gái ở nhà với ba và khi con ở nhà với mẹ khiến nhiều người bật cười.

Mới đây, Khánh Thi đã chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh so sánh hình ảnh cô bé Anna lúc ở nhà với ba và lúc ở nhà với mẹ khiến nhiều người thích thú. Có thể thấy, lúc ở nhà cùng mẹ thì con gái Khánh Thi được ăn mặc xinh đẹp, đeo băng đô nữ tính và trông rất sạch sẽ gọn gàng.

Trong khi đó, lúc ở nhà với ba Phan Hiển thì cô bé chỉ mặc bộ áo body đơn giản, tóc tai bình thường và mặt mũi có chút lem luốc. Ngay cả bức ảnh Khánh Thi chụp cho con trông cũng có tâm và đầu tư hơn nhiều so với Phan Hiển.

"Ở nhà với Ba và Mẹ khác nhau là vậy. Gia đình nào giống vậy thì cho ý kiến", Khánh Thi tâm sự.

Con gái Khánh Thi ở nhà với mẹ thì xinh đẹp, ở nhà với ba lại lem luốc thấy thương thế này - Ảnh 1
Khánh Thi khoe ảnh hài hước của con gái khi ở nhà với ba và mẹ - Ảnh: FBNV

Bài đăng lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa. Hầu hết, các fan đã có con đều tỏ ra đồng cảm với Khánh Thi. Đây không chỉ là trường hợp riêng của gia đình "Nữ hoàng Dancesport" mà dường như là tình huống chung xảy ra ở rất nhiều gia đình có con nhỏ.

Con gái Khánh Thi ở nhà với mẹ thì xinh đẹp, ở nhà với ba lại lem luốc thấy thương thế này - Ảnh 2
Dù đã kết hôn lâu năm nhưng tình cảm của vợ chồng Khánh Thi vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu - Ảnh: FBNV
Con gái Khánh Thi ở nhà với mẹ thì xinh đẹp, ở nhà với ba lại lem luốc thấy thương thế này - Ảnh 3
Khoảnh khắc đáng yêu của cha con Phan Hiển đốn tim cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Con gái Khánh Thi ở nhà với mẹ thì xinh đẹp, ở nhà với ba lại lem luốc thấy thương thế này - Ảnh 4
Thời gian này, Khánh Thi đang nỗ lực giảm cân để lấy lại vóc dáng ban đầu - Ảnh: FBNV

Phan Hiển và Khánh Thi tuy chưa làm đám cưới chính thức nhưng đã đăng ký kết hôn và sống hạnh phúc ba năm qua. Tuy cách biệt khá lớn về tuổi tác nhưng Phan Hiển được xem là người đàn ông mẫu mực của gia đình.

Anh không ngại chăm con, làm việc nhà và chăm chỉ kiếm tiền để làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ con "Nữ hoàng Dancespor". Vượt nhiều sóng gió, giờ đây gia đình nhỏ của họ được xem là hình mẫu lý tưởng bậc nhất showbiz Việt.

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