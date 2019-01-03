Hạnh phúc đáng trân trọng của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển sau nhiều giông bão

Nhân dịp đầu xuân năm mới 2019, gia đình Khánh Thi đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp với đầy đủ bốn thành viên. Sau ít tháng sinh con thứ 2, "Nữ hoàng Dancesport" khoe nhan sắc rạng rỡ và trẻ trung hơn tuổi đáng ghen tỵ. Trong khi đó, Phan Hiển cũng tút tát lại vẻ đẹp trai và liên tục cười thật tươi bên hai con.

Sau nhiều sóng gió, Khánh Thi - Phan Hiển vô cùng trân trọng hạnh phúc hiện tại - Ảnh: FBNV

Tâm sự về một năm khá nhiều sóng gió, Khánh Thi cho biết sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Người đẹp từng hết lòng theo đuổi đam mê, phát triển sự nghiệp nhưng giờ đây muốn gói ghém tất cả lại và để sang một bên. Với cô, chồng con là yếu tố quan trọng nhất không gì có thể thay thế.