Hạnh phúc đáng trân trọng của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển sau nhiều giông bão

Hậu trường 03/01/2019 17:09

Ôn lại kỷ niệm một năm đã qua, Khánh Thi cho biết gia đình là điều quan trọng nhất không gì có thể thay thế.

Nhân dịp đầu xuân năm mới 2019, gia đình Khánh Thi đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp với đầy đủ bốn thành viên. Sau ít tháng sinh con thứ 2, "Nữ hoàng Dancesport" khoe nhan sắc rạng rỡ và trẻ trung hơn tuổi đáng ghen tỵ. Trong khi đó, Phan Hiển cũng tút tát lại vẻ đẹp trai và liên tục cười thật tươi bên hai con. 

Hạnh phúc đáng trân trọng của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển sau nhiều giông bão - Ảnh 1
Hạnh phúc đáng trân trọng của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển sau nhiều giông bão - Ảnh 2
Sau nhiều sóng gió, Khánh Thi - Phan Hiển vô cùng trân trọng hạnh phúc hiện tại - Ảnh: FBNV

Tâm sự về một năm khá nhiều sóng gió, Khánh Thi cho biết sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Người đẹp từng hết lòng theo đuổi đam mê, phát triển sự nghiệp nhưng giờ đây muốn gói ghém tất cả lại và để sang một bên. Với cô, chồng con là yếu tố quan trọng nhất không gì có thể thay thế.

"Hạnh phúc gia đình, tình yêu dành cho riêng mình và mọi người. Chính là điều xa xỉ nhất mà không có tiền nào đủ để trả. Cứ mải mê lăn lộn trong cuộc sống ngoài xã hội. Cứ mải mê dốc sức để hoàn thành một việc gì đó. Nhưng cái cần nhất mà mọi người không phải ai cũng hiểu: Đó chính là gia đình", Khánh Thi viết.

Hạnh phúc đáng trân trọng của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển sau nhiều giông bão - Ảnh 3
Hạnh phúc đáng trân trọng của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển sau nhiều giông bão - Ảnh 4
Chỉ trong ba năm, cặp vợ chồng đã có hai con đủ nếp đủ tẻ - Ảnh: FBNV
Hạnh phúc đáng trân trọng của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển sau nhiều giông bão - Ảnh 5
Hạnh phúc đáng trân trọng của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển sau nhiều giông bão - Ảnh 6
Dù thua vợ tới 12 tuổi nhưng Phan Hiển luôn là chỗ dựa vững chắc cho gia đình - Ảnh: FBNV
Hạnh phúc đáng trân trọng của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển sau nhiều giông bão - Ảnh 7
Hạnh phúc đáng trân trọng của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển sau nhiều giông bão - Ảnh 8
Hạnh phúc đáng trân trọng của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển sau nhiều giông bão - Ảnh 9
Hạnh phúc đáng trân trọng của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển sau nhiều giông bão - Ảnh 10
Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển khoe hạnh phúc ngập tràn trong bộ ảnh chào xuân 2019 - Ảnh: FBNV
Hạnh phúc đáng trân trọng của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển sau nhiều giông bão - Ảnh 11
Khánh Thi khẳng định gia đình mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này - Ảnh: FBNV

Mối tình thầy trò giữa Khánh Thi và Phan Hiển từng vấp phải không ít sự phản đối từ phía gia đình hai bên lẫn fan hâm mộ. Tuy nhiên, sau nhiều năm bên nhau họ đã chứng minh tình yêu vượt mọi rào cản tuổi tác.

Tuy kém bà xã tới một con giáp nhưng Phan Hiển đã hoàn thành rất tốt vai trò của một người chồng mẫu mực, người cha hết lòng vì các con. Hiện tại, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển đã có đủ nếp đủ tẻ, là một trong những hình mẫu gia đình lý tưởng bậc nhất showbiz Việt.

Con gái Khánh Thi ở nhà với mẹ thì xinh đẹp, ở nhà với ba lại lem luốc thấy thương thế này

Con gái Khánh Thi ở nhà với mẹ thì xinh đẹp, ở nhà với ba lại lem luốc thấy thương thế này

Khánh Thi so sánh hình ảnh khác nhau khi con gái ở nhà với ba và khi con ở nhà với mẹ khiến nhiều người bật cười.

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