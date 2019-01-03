Hạnh phúc đáng trân trọng của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển sau nhiều giông bão

Ôn lại kỷ niệm một năm đã qua, Khánh Thi cho biết gia đình là điều quan trọng nhất không gì có thể thay thế.
- Khánh Thi gây sốt với loạt ảnh hóa cô dâu đẹp như một nàng thơ
- Khánh Thi: "10 năm nay tôi mới được nghe Chí Anh nói những câu chân tình, nên xúc động lắm"
Nhân dịp đầu xuân năm mới 2019, gia đình Khánh Thi đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp với đầy đủ bốn thành viên. Sau ít tháng sinh con thứ 2, "Nữ hoàng Dancesport" khoe nhan sắc rạng rỡ và trẻ trung hơn tuổi đáng ghen tỵ. Trong khi đó, Phan Hiển cũng tút tát lại vẻ đẹp trai và liên tục cười thật tươi bên hai con.
Tâm sự về một năm khá nhiều sóng gió, Khánh Thi cho biết sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Người đẹp từng hết lòng theo đuổi đam mê, phát triển sự nghiệp nhưng giờ đây muốn gói ghém tất cả lại và để sang một bên. Với cô, chồng con là yếu tố quan trọng nhất không gì có thể thay thế.
"Hạnh phúc gia đình, tình yêu dành cho riêng mình và mọi người. Chính là điều xa xỉ nhất mà không có tiền nào đủ để trả. Cứ mải mê lăn lộn trong cuộc sống ngoài xã hội. Cứ mải mê dốc sức để hoàn thành một việc gì đó. Nhưng cái cần nhất mà mọi người không phải ai cũng hiểu: Đó chính là gia đình", Khánh Thi viết.
Mối tình thầy trò giữa Khánh Thi và Phan Hiển từng vấp phải không ít sự phản đối từ phía gia đình hai bên lẫn fan hâm mộ. Tuy nhiên, sau nhiều năm bên nhau họ đã chứng minh tình yêu vượt mọi rào cản tuổi tác.
Tuy kém bà xã tới một con giáp nhưng Phan Hiển đã hoàn thành rất tốt vai trò của một người chồng mẫu mực, người cha hết lòng vì các con. Hiện tại, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển đã có đủ nếp đủ tẻ, là một trong những hình mẫu gia đình lý tưởng bậc nhất showbiz Việt.