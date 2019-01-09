Hạnh phúc bên chồng kém 12 tuổi, Khánh Thi mách 'bí kíp' chọn người phù hợp trong tình yêu

Hậu trường 09/01/2019 11:09

Kiện tướng dancesport tâm sự, với cô tình yêu giống như đôi giày và phụ nữ hãy biết chọn cho mình đôi vừa chân để được hạnh phúc.

Trên trang cá nhân, Khánh Thi vừa đăng tải hình ảnh "tình bể bình" bên ông xã Phan Hiển. Kèm theo đó, nữ kiện tướng dancesport chia sẻ dòng tâm sự, triết lý về cách chọn người phù hợp trong tình yêu. Theo Khánh Thi, tình yêu như đôi giày và phụ nữ muốn hạnh phúc hãy chọn cho mình đôi vừa chân và phù hợp nhất.

"Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy! Chiếc đẹp không chắc đã đi vừa. Chiếc vừa thì chưa chắc đã đẹp nhất. Hãy chọn cho mình đôi vừa chân và hợp với bạn. Chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không vừa chân. Vì… chân bạn sẽ đau và không thoải mái. Yêu hoàn hảo một người chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu", Khánh Thi tâm sự.

Hạnh phúc bên chồng kém 12 tuổi, Khánh Thi mách 'bí kíp' chọn người phù hợp trong tình yêu - Ảnh 1
Cuộc sống hôn nhân của Khánh Thi - Phan Hiển đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của bà mẹ hai con nhận được sự quan tâm và đồng tình từ nhiều chị em. Dưới phần bình luận, cư dân mạng xuýt xoa, ngưỡng mộ hạnh phúc của cô và Phan Hiển.

Tài khoản H.T chúc mừng: "Chị rất ngưỡng mộ tình yêu của hai em. Chị chúc gia đình em luôn tràn ngập nụ cười và hạnh phúc, nắm chặt tay nhau đi hết quãng đường còn lại".

"Chỉ có thể là tình cảm chân thành, yêu thương thật sự mới xây được ngôi nhà hạnh phúc, chúc Khánh Thi - Phan Hiển hạnh phúc", một người khác ngưỡng mộ.

Người hâm mộ còn chọc ghẹo Khánh Thi: "Em nói vậy chiếc giày kế bên không đẹp sao... nhìn 2 bản sao là biết nhé... không ai bằng đâu nhé... sơ sẩy là bị trộm ngay đó...".

Hạnh phúc bên chồng kém 12 tuổi, Khánh Thi mách 'bí kíp' chọn người phù hợp trong tình yêu - Ảnh 2
Sau nhiều năm yêu và chung sống...
Hạnh phúc bên chồng kém 12 tuổi, Khánh Thi mách 'bí kíp' chọn người phù hợp trong tình yêu - Ảnh 3
... tình cảm của cặp đôi vẫn luôn ngọt ngào và tươi mới như ngày đầu - Ảnh: FBNV
Hạnh phúc bên chồng kém 12 tuổi, Khánh Thi mách 'bí kíp' chọn người phù hợp trong tình yêu - Ảnh 4
Tổ ấm nhỏ đủ nếp, đủ tẻ của vợ chồng kiện tướng làm nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Có thể nói, chuyện tình yêu “cô - trò” lệch tuổi của Khánh Thi - Phan Hiển từng vấp phải rất nhiều sóng gió. Thế nhưng sau tất cả, cặp đôi đã nhận được sự chúc phúc của công chúng. Sau nhiều năm chung sống, tổ ấm nhỏ của gia đình kiện tướng ngày càng trọn vẹn khi hai “thiên thần nhỏ” một trai, một gái lần lượt chào đời.

Khánh Thi: "10 năm nay tôi mới được nghe Chí Anh nói những câu chân tình, nên xúc động lắm"

Khánh Thi: "10 năm nay tôi mới được nghe Chí Anh nói những câu chân tình, nên xúc động lắm"

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Chí Anh đã vì Khánh Thi mà xuất hiện cùng cô. Cả hai đã ngồi lại cùng nhau để chia sẻ câu chuyện của mình.

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