Khánh Thi nhắn nhủ đến Phan Hiển: 'Đêm đã bớt dài vì em luôn có anh'

Chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp giữa thành phố ngàn hoa, Khánh Thi không quên nhắn nhủ những lời yêu thương đến chồng trẻ.

Cách đây ít giờ, Khánh Thi đã đăng tải lên trang cá nhân những bức ảnh xinh tươi được chụp ở một đồi hoa tại thành phố Đà Lạt. Người đẹp cảm ơn sự nhiệt tình của Phan Hiển khi giúp vợ ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa tiết trời mùa xuân trong lành. Bên cạnh đó, "Nữ hoàng Dancesport" cũng không quên để lại những lời yêu thương cho ông xã kém 12 tuổi. "Những tấm hình mà ông xã mình chụp có tâm nhất. Kỉ niệm dịp nghỉ Tết dài nhất của vợ chồng mình. Đêm đã bớt dài vì em luôn có anh", Khánh Thi viết.

Khánh Thi khoe những hình ảnh đẹp long lanh được chụp trong Tết Nguyên đán - Ảnh: FBNV Có thể thấy, dù đã là mẹ hai con nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu nhan sắc say đắm lòng người. Tuy thời tiết ở Đà Lạt khá lạnh nhưng người đẹp vẫn ăn mặc khá gợi cảm khoe body thu hút. Những bức ảnh ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ai nấy đều dành những lời khen cho vẻ ngoài rạng rỡ của bà xã Phan Hiển sau 7 tháng sinh con thứ hai.

Dù đã hai lần sinh con nhưng 'Nữ hoàng Dancesport' vẫn sở hữu nhan sắc rạng ngời - Ảnh: FBNV Dịp Tết vừa qua, vợ chồng Khánh Thi đã đi du lịch rất nhiều nơi - Ảnh: FBNV Tết Nguyên đán 2019, gia đình Khánh Thi không ăn Tết ở Sài Gòn mà đi du lịch rất nhiều nơi như Đà Lạt, Phan Rang... Trên trang cá nhân, Khánh Thi đăng tải nhiều bức ảnh tình tứ bên chồng trẻ. Dù mới sinh con thứ hai được bảy tháng nhưng "Nữ hoàng Dancesport" đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao và đi làm khá sớm. Ngoài ra, một lý do khác giúp Khánh Thi xinh đẹp hơn sau sinh là nhờ có chồng tâm lý, không ngại việc nhà và khéo chăm con giúp vợ. Sự đảm đang của nam vũ công nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.

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