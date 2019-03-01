Gặp sự cố khó tin khi đi xe máy, Khánh Thi bị dân mạng trêu ‘đẻ xong mất não’

Hậu trường 01/03/2019 11:39

Câu chuyện lấy nhầm xe 'dở khóc dở cười' của kiện tướng dancesport Khánh Thi khi đi làm khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Mới đây, Khánh Thi vừa khiến người hâm mộ cười lăn khi chia sẻ câu chuyện tréo ngoe của mình trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, vì quá lâu không đi xe máy nên vào một ngày đẹp trời gần đây, bà mẹ hai con quyết định tự chạy xe đến chỗ làm. Tuy nhiên, vì nhà có quá nhiều xe nên khi đi Khánh Thi chọn đại một chiếc màu trắng. Đến lúc về, cô lại leo lên một chiếc xe khác nên mở khóa mãi không được... Đến khi gọi Phan Hiển đến giúp thì nữ kiện tướng mới tá hỏa biết mình nhầm lẫn.

Gặp sự cố khó tin khi đi xe máy, Khánh Thi bị dân mạng trêu ‘đẻ xong mất não’ - Ảnh 1

Gặp sự cố khó tin khi đi xe máy, Khánh Thi bị dân mạng trêu ‘đẻ xong mất não’ - Ảnh 2
Khánh Thi chia sẻ câu chuyện bi hài vừa gặp phải - Ảnh: FBNV

“Hôm nay mình đi xe máy. Vì nhà có quá nhiều xe máy nên không biết chiếc nào với chiếc nào. Lấy một chiếc màu trắng ra đi.

Cũng lái xe đến KTA làm việc. Có gửi xe ở hầm đàng hoàng. Lúc lái xe thấy vui. Đi cũng dễ mà. Lúc về leo lên xe mở hoài không mở khóa được. Gọi chú bảo vệ với lễ tân hỗ trợ mở khóa. Ai cũng nói chắc xe hỏng khóa rồi. Để đó đi xe hơi về đi.

Tức quá gọi ông xã xuống mở. Ông loay hoay một lúc cũng không mở được. Bỗng ông lùi lại ngắm cái xe. Ông hỏi mình: Xe này của nhà mình à? Mình bảo đúng! Thế rồi ông lùi ra nhìn biển số.

Ôi thôi! Ông bảo: Nhầm xe rồi, xe nhà mình bên kia mà... mà hai xe nó khác nhau mà. Và... mình leo lên cái xe kia của nhà mình đi về. Rồi nghĩ: Sao mình có thể đi xe và nhầm như thế nhỉ", câu chuyện cười ra nước mắt của Khánh Thi.

Gặp sự cố khó tin khi đi xe máy, Khánh Thi bị dân mạng trêu ‘đẻ xong mất não’ - Ảnh 3

Gặp sự cố khó tin khi đi xe máy, Khánh Thi bị dân mạng trêu ‘đẻ xong mất não’ - Ảnh 4
Trước đó, cô thường được ông xã đưa đón mỗi ngày bằng xe hơi...
Gặp sự cố khó tin khi đi xe máy, Khánh Thi bị dân mạng trêu ‘đẻ xong mất não’ - Ảnh 5
... hoặc bằng xe máy nhưng đều là Phan Hiển cầm lái - Ảnh: FBNV

Sự nhầm lẫn tai hại nhưng vô cùng dễ thương của bà xã Phan Hiển khiến dân mạng thích thú để lại bình luận trêu chọc. Bên cạnh đó, Khánh Thi cũng nhận được sự đồng cảm, bênh vực của nhiều chị em vì đây là hội chứng suy giảm trí nhớ của phụ nữ sau sinh.

Gặp sự cố khó tin khi đi xe máy, Khánh Thi bị dân mạng trêu ‘đẻ xong mất não’ - Ảnh 6

Gặp sự cố khó tin khi đi xe máy, Khánh Thi bị dân mạng trêu ‘đẻ xong mất não’ - Ảnh 7

Gặp sự cố khó tin khi đi xe máy, Khánh Thi bị dân mạng trêu ‘đẻ xong mất não’ - Ảnh 8
Dân mạng thích thú để lại bình luận dưới bài viết của bà mẹ hai con - Ảnh: FBNV

“Sự nhầm lẫn tai hại, mà vấn đề là do sức khỏe, vào tuổi này đôi khi cứ nhớ nhớ quên quên, nói chung là nên nghỉ ngơi thôi”, tài khoản T.L đồng cảm.

Một người khác thẳng thắn: “Đẻ xong mất não đó chị ạ”.

“Chuyện thường thôi phụ nữ đẹp có quyền nhầm lẫn mọi thứ”, một dân mạng hài hước.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển tung bộ ảnh Valentine đẹp lịm tim

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển tung bộ ảnh Valentine đẹp lịm tim

Khánh Thi chia sẻ lên trang cá nhân bộ ảnh đẹp rực rỡ với áo dài nhân dịp đầu năm và lễ Valentine.

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Từ khóa:   Khánh Thi - Phan Hiển

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