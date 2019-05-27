Bất ngờ tiết lộ 'góc khuất' hôn nhân, Phan Hiển gây sốc khi cho biết thường xuyên bị Khánh Thi chửi mắng

Hậu trường 27/05/2019 10:55

Mới đây, ông xã Khánh Thi - Phan Hiển đã đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái “tố cáo” vợ thường xuyên chửi mắng mình.

Từ sau khi kết hôn, “chuyện tình đũa lệch” của cặp đôi Khánh Thi – Phan Hiển luôn được công chúng quan tâm. Trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên cập nhật những câu chuyện giản dị quanh cuộc sống hôn nhân cũng như hình ảnh của các thiên thần nhỏ đến người hâm mộ.

Bất ngờ tiết lộ 'góc khuất' hôn nhân, Phan Hiển gây sốc khi cho biết thường xuyên bị Khánh Thi chửi mắng - Ảnh 1
Nhiều người tò mò về cuộc sống hôn nhân của Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, vũ công Phan Hiển bất ngờ tiết lộ sự thật về cuộc sống của anh sau khi “về chung một nhà” với Khánh Thi. Theo đó, nam vũ công cho biết mình thường xuyên bị bà xã chửi mắng, cằn nhằn. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngạc nhiên là anh chẳng hề cảm thấy khó chịu mà còn tỏ ý tôn trọng người phụ nữ của mình hơn.

Hãy quý trọng những người hay chi bạn. Đó là vợ tui... luôn cằn nhằn tui.

1. Đó là người chấp nhận những điều xấu xa nhất trong bạn.

2. Đó là người khiến cho bạn lúc nào cũng phải cố mãi cố nữa.

3. Đó là người cho bạn biết thế nào là sai thế nào là đúng.

4. Đó là người vực bạn dậy những lúc bạn khó khăn nhất.

5. Đó là người thật tâm muốn bạn tốt hơn.

6. Đó là người giúp bạn không màng lợi lộc gì".

Bất ngờ tiết lộ 'góc khuất' hôn nhân, Phan Hiển gây sốc khi cho biết thường xuyên bị Khánh Thi chửi mắng - Ảnh 2
Bài chia sẻ của Phan Hiển về 'góc khuất' hôn nhân - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Phan Hiển còn khẳng định cần có người chửi mình trong đời. Bởi lẽ chẳng mấy ai thật tâm mong bạn sửa đổi, đi từ sai đến đúng nếu họ không thực sự yêu thương bạn. Đó cũng chính là lý do khiến anh trân trọng Khánh Thi hơn.

Dưới bài chia sẻ của Phan Hiển, cư dân mạng đồng loạt dành lời khen cho nam vũ công vì không phải người đàn ông nào cũng cảm thông được cho vợ như anh. Ngoài ra, nhiều chị em còn tỏ ra ghen tỵ với Khánh Thi khi cô có được người chồng tâm lý.

Bất ngờ tiết lộ 'góc khuất' hôn nhân, Phan Hiển gây sốc khi cho biết thường xuyên bị Khánh Thi chửi mắng - Ảnh 3
Một số bình luận của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet
Bất ngờ tiết lộ 'góc khuất' hôn nhân, Phan Hiển gây sốc khi cho biết thường xuyên bị Khánh Thi chửi mắng - Ảnh 4
Nụ cười hạnh phúc của cả hai khi ở bên các con - Ảnh: Internet

Từng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực khi quyết định công khai chuyện tình cảm nhưng cho đến hiện tại, cặp đôi Phan Hiển – Khánh Thi lại khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Tổ ấm của cả hai giờ đây càng trở nên hạnh phúc, viên mãn hơn khi có sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ Kubi và Anna.

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Từ khóa:   Khánh Thi - Phan Hiển cặp đôi sao Việt

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