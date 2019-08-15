Kiện tướng dancesport Khánh Thi thể hiện thái độ bức xúc, cảnh cáo một số người có thái độ thiếu tôn trọng, phát ngôn ngông cuồng.

Nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi khiến dư luận chú ý khi vừa đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái phẫn nộ vì một số học trò không biết lễ nghĩa. Thậm chí cô còn cảnh cáo sẽ tát vào mặt những người này nếu dám phát ngôn ngông cuồng. Khánh Thi cho biết sẽ công khai danh tính người không tôn trọng thầy cô lên trang cá nhân - Ảnh: FB Đây là lần đầu tiên bà xã Phan Hiển lên tiếng đầy phẫn nộ như vậy trên mạng xã hội. Cô viết: "Gửi tới một số con người có mặt trong giải khiêu vũ thể thao toàn quốc 2019. Nuôi một đứa con từ lúc trong bụng mẹ cho tới ngày trưởng thành sẽ mất đi bao năm tháng và rất nhiều công sức của cha mẹ mong con thành người.

Với môn khiêu vũ thể thao cũng vậy. Khi đã từng được người thầy chỉ bảo từ lúc chập chững cho đến khi hành nghề. Thì nên biết trân trọng quá khứ để sau này không khỏi vấp ngã. Tôi sẽ tát thẳng vào mặt bạn, khi bạn dám phát ngôn ngông cuồng. Khi bạn đã từng nợ người ta một tiếng cám ơn đã cho em được học nhảy và hành nghề.

Tên của bạn sẽ được tuyên dương ở Facebook của tôi. Bởi các bạn là những con người vô đạo đức và mất dạy với thầy của mình. Cái gì cũng giá trị của nó. Không hiểu những gì đang diễn ra thì đừng phán xét". Gia đình hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: FB Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của bà mẹ hai con đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Dù không biết Khánh Thi đang ám chỉ ai, nhưng bạn bè và người hâm mộ vào động viên và khuyên cô nên bình tĩnh. Fan động viên bà mẹ hai con - Ảnh: FB “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Mong cô đừng buồn vì người không xứng đáng"; "Cố gắng lên chị yêu. Buồn cho họ vì họ đã đánh mất một người thầy tốt như chị"; "Không nên buồn vì một người không xứng đáng chị ạ"; "Người không biết tôn trọng, đền đáp công ơn thầy cô. Những người đó khó có thể thành công trong cuộc sống"... vô số bình luận đồng cảm với Khánh Thi.

Chỉ vài dòng tâm sự, Khánh Thi vô tình để lộ cuộc sống thật bên Phan Hiển Có thể thấy, cuộc sống của vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển đang rất hạnh phúc, đầy ngọt ngào.

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