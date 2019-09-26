Dù đã 2 con, Khánh Thi vẫn vô tư ngồi trong lòng Phan Hiển, 'khóa môi' chồng ngọt lịm

Cách thể hiện tình cảm không chút e dè của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Khánh Thi - Phan Hiển từng làm báo giới tốn không ít giấy mực. Vượt qua mọi thị phi, cặp đôi đang nhận được rất nhiều tình cảm yêu quý của mọi người.

Sau thời gian dài gắn bó và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi ngày càng viên mãn. Trên trang cá nhân, vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau khiến người hâm mộ "phát hờn".

Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển bên hai con - Ảnh: FB

Ít giờ trước, Khánh Thi vừa đăng tải khoảnh khắc "tình bể bình" bên ông xã Phan Hiển lên trang cá nhân. Không hề e ngại, nữ kiện tướng thoải mái ngồi trong lòng chồng kém 12 tuổi và trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Khánh Thi thoải mái ngồi trong lòng ông xã kém tuổi...

... trao chồng nụ hôn ngọt ngào - Ảnh: FB

Kém vợ 12 tuổi nhưng Phan Hiển luôn chứng tỏ mình là một người đàn ông chững chạc, là chỗ dựa vững chắc cho vợ con - Ảnh: FB

Dù đã có hai con nhưng tình yêu họ dành cho nhau vẫn không hề thay đổi. Khoảng cách tuổi tác chỉ càng khiến cặp đôi thêm yêu thương và quý trọng hạnh phúc hiện tại sau bao sóng gió.

Sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn và sự nghiệp thành công, Khánh Thi ngày càng xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi 38 - Ảnh: FB

Sau khi đăng tải, loạt hình ảnh ngọt ngào của vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ tình cảm cả hai dành cho nhau và gửi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng kiện tướng.

Dự đám cưới con gái đại gia Minh Nhựa, Khánh Thi tiết lộ điều gây xúc động nhất trong hôn lễ Cùng ông xã Phan Hiển đến chúc mừng con gái đại gia Minh Nhựa, Khánh Thi ấn tượng với câu nói xúc động mà cô dâu nhắn gửi chú rể trong ngày trọng đại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-da-2-con-khanh-thi-van-vo-tu-ngoi-trong-long-phan-hien-khoa-moi-chong-ngot-lim-339085.html