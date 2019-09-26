Dù đã 2 con, Khánh Thi vẫn vô tư ngồi trong lòng Phan Hiển, 'khóa môi' chồng ngọt lịm

Cách thể hiện tình cảm không chút e dè của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.
- Mới 4 tuổi, con trai Khánh Thi đã biết cầm váy cho mẹ tại sự kiện
- Sau 2 lần sinh nở, Khánh Thi được chồng kém 12 tuổi yêu thương, cưng như 'trứng mỏng'
Khánh Thi - Phan Hiển từng làm báo giới tốn không ít giấy mực. Vượt qua mọi thị phi, cặp đôi đang nhận được rất nhiều tình cảm yêu quý của mọi người.
Sau thời gian dài gắn bó và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi ngày càng viên mãn. Trên trang cá nhân, vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau khiến người hâm mộ "phát hờn".
Ít giờ trước, Khánh Thi vừa đăng tải khoảnh khắc "tình bể bình" bên ông xã Phan Hiển lên trang cá nhân. Không hề e ngại, nữ kiện tướng thoải mái ngồi trong lòng chồng kém 12 tuổi và trao nhau nụ hôn nồng cháy.
Dù đã có hai con nhưng tình yêu họ dành cho nhau vẫn không hề thay đổi. Khoảng cách tuổi tác chỉ càng khiến cặp đôi thêm yêu thương và quý trọng hạnh phúc hiện tại sau bao sóng gió.
Sau khi đăng tải, loạt hình ảnh ngọt ngào của vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ tình cảm cả hai dành cho nhau và gửi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng kiện tướng.