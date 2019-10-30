Vẫn bị 'chỉ trỏ' sau 4 năm kết hôn, Khánh Thi kể về cuộc sống bên Phan Hiển: 'Nhà bao việc'

Sau 4 năm lập gia đình, Khánh Thi vừa đăng tải status chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Mở đầu bài viết, bà mẹ hai con đặt câu hỏi: "Điều hạnh phúc nhất mà bạn cần có trong hôn nhân là gì?" và tự trả lời: "Đó là vẫn chia sẻ được với nhau như trước khi đến với hôn nhân".

Cuộc sống hôn nhân của Khánh Thi và Phan Hiển luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Sau nhiều sóng gió, chuyện tình "cô-trò" lệch tuổi của vợ chồng kiện tướng dancesport kết thúc viên mãn. Cặp đôi cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc bên hai nhóc tỳ đáng yêu.

Cô viết: "'Nhà bao việc'. Đó chính là phần suy nghĩ ngắn gọn của mình, đúc kết của mình sau nhiều năm yêu đương và 4 năm lập gia đình.

Tiếp đó, Khánh Thi thẳng thắn nói lên suy nghĩ của bản thân khi cư dân mạng vẫn không ngừng bàn tán, soi mói về hôn nhân với ông xã Phan Hiển.

Đã từ lâu mọi người rất hay tò mò về cuộc sống của mình. Tò mò vì sự chênh lệch tuổi tác của vợ chồng mình. Vâng, tò mò cũng đúng thôi. Đến tận bây không phải ai đó đã ngừng bàn tán. Thậm chí sự ngạc nhiên vẫn còn gặp ngay cả khi mình đi công tác nước ngoài. Đồng nghiệp lâu lâu cũng “Ồ" một tiếng.

Ồ... thì kệ... Ồ được thì yêu dùm, khóc dùm, sướng dùm được không? Đấy cuộc sống mà. Nhà mình cũng bao việc, có gia đình việc nhiều hơn lúc chưa có gia đình. Mà toàn việc không tên không tuổi. Để hòa nhập được với nhau, để bình yên ư? Thì bạn phải trải qua sóng gió mới có bình yên.

Mình và ông xã thì kinh nghiệm vô cùng và chắc chắn vẫn cần thêm những bài học đời để kinh nghiệm hơn nữa. Tối qua khi đi với một chị bạn thân của mình. Thấy chị buồn và than thở. Mình hiểu lắm cảm giác đó. Thương chị nhiều... Và chính vì thương chị nhưng không phải thay thế chị để giải quyết chuyện gia đình chị được. Nên hôm nay mới quyết định viết dần những câu chuyện ngắn trong gia đình nhỏ của mình.

Để hy vọng bỗng dưng ai đó ngoài kia đọc được. Cũng nghĩ ta đã từng như họ? Và hy vọng mọi chuyện tốt đẹp đều như thuở ban đầu khi ta gặp nhau.

Câu chuyện “Nhà bao việc" mà Thi sẽ viết tặng chị theo từng phần nhé".

Cô hứa hẹn sẽ tiết lộ nhiều hơn về cuộc sống hôn nhân trong những bài viết kế tiếp - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của kiện tướng dancesport Khánh Thi nhận về nhiều bình luận đồng cảm và lời chúc phúc của người hâm mộ. Bên cạnh đó, nhiều người nóng lòng chờ đợi phần tiếp theo về câu chuyện hôn nhân của cô bên chồng trẻ.