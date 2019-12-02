Khánh Thi òa khóc nức nở, ôm Phan Hiển không rời khi ông xã xuất sắc giành HCV tại SEA Games 30

Hôm qua 1/12, cặp đôi Phan Hiển và Nhã Khanh đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương vàng quý giá tại SEA Games 30 ở nội dung Latin Jive của môn Dancesport.

Cặp đôi Phan Hiển và Nhã Khanh giành huy chương vàng tại SEA Games 30 - Ảnh: Internet

Đứng trên bục vinh quang, khi nghe quốc ca Việt Nam vang lên, cả Phan Hiển và bạn nhảy đều òa khóc trong niềm hạnh phúc và tự hào. Sau nhiều năm tháng khổ luyện, cả hai vô cùng vui sướng khi hoàn thành mục tiêu đề ra, mang về chiếc huy chương vàng danh giá.