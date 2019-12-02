Khánh Thi òa khóc nức nở, ôm Phan Hiển không rời khi ông xã xuất sắc giành HCV tại SEA Games 30

Hậu trường 02/12/2019 11:29

Vượt qua nhiều đối thủ tài năng, cặp đôi Phan Hiển và Nhã Khanh đã giành chiếc huy chương vàng (HCV) về cho đội tuyển nước nhà.

Hôm qua 1/12, cặp đôi Phan Hiển và Nhã Khanh đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương vàng quý giá tại SEA Games 30 ở nội dung Latin Jive của môn Dancesport.

Khánh Thi òa khóc nức nở, ôm Phan Hiển không rời khi ông xã xuất sắc giành HCV tại SEA Games 30 - Ảnh 1
Cặp đôi Phan Hiển và Nhã Khanh giành huy chương vàng tại SEA Games 30 - Ảnh: Internet

Đứng trên bục vinh quang, khi nghe quốc ca Việt Nam vang lên, cả Phan Hiển và bạn nhảy đều òa khóc trong niềm hạnh phúc và tự hào. Sau nhiều năm tháng khổ luyện, cả hai vô cùng vui sướng khi hoàn thành mục tiêu đề ra, mang về chiếc huy chương vàng danh giá.

Khánh Thi òa khóc nức nở, ôm Phan Hiển không rời khi ông xã xuất sắc giành HCV tại SEA Games 30 - Ảnh 2
Cả hai không kiềm được cảm xúc khi lên nhận huy chương...
Khánh Thi òa khóc nức nở, ôm Phan Hiển không rời khi ông xã xuất sắc giành HCV tại SEA Games 30 - Ảnh 3
... đây là giọt nước mắt của sự tự hào và hạnh phúc khi cờ tổ quốc tung bay trên đấu trường quốc tế - Ảnh: Internet

Là vợ và cũng là đồng nghiệp, chứng kiến những nỗ lực của chồng được đền đáp xứng đáng, Khánh Thi vỡ òa cảm xúc. Nữ kiện tướng dancesport khóc nức nở và không ngần ngại ôm hôn chúc mừng ông xã.

Khánh Thi òa khóc nức nở, ôm Phan Hiển không rời khi ông xã xuất sắc giành HCV tại SEA Games 30 - Ảnh 4
Khánh Thi òa khóc và gục vào vai chồng vì quá vui sướng - Ảnh: Internet
Khánh Thi òa khóc nức nở, ôm Phan Hiển không rời khi ông xã xuất sắc giành HCV tại SEA Games 30 - Ảnh 5
Năm nay, Khánh Thi giữ vai trò là huấn luyện viên và người dẫn đoàn vận động viên Dancesport Việt Nam đi thi đấu - Ảnh: Internet
Khánh Thi òa khóc nức nở, ôm Phan Hiển không rời khi ông xã xuất sắc giành HCV tại SEA Games 30 - Ảnh 6
Cô cười hạnh phúc khi được Phan Hiển hôn ngọt ngào trước mặt mọi người - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ, suốt 14 năm qua Dancesport Việt Nam vắng bóng tại SEA Games. Lần trở lại này cả đội đã xuất sắc mang về cho đoàn thể thao Việt Nam những tấm huy chương quý giá.

Gần chục năm chung sống và có 2 mặt con, Khánh Thi tuyên bố sẽ không bao giờ có đám cưới với Phan Hiển

Gần chục năm chung sống và có 2 mặt con, Khánh Thi tuyên bố sẽ không bao giờ có đám cưới với Phan Hiển

Dù đã có hai con chung nhưng Khánh Thi và Phan Hiển vẫn chưa làm đám cưới. Thậm chí mới đây, nữ kiện tướng còn tuyên bố sẽ không bao giờ có đám cưới.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh Thi Phan Hiển và Nhã Khanh SEA Games 30

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 43 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 42 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 40 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 13 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026