Khánh Thi òa khóc nức nở, ôm Phan Hiển không rời khi ông xã xuất sắc giành HCV tại SEA Games 30

Vượt qua nhiều đối thủ tài năng, cặp đôi Phan Hiển và Nhã Khanh đã giành chiếc huy chương vàng (HCV) về cho đội tuyển nước nhà.
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Hôm qua 1/12, cặp đôi Phan Hiển và Nhã Khanh đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương vàng quý giá tại SEA Games 30 ở nội dung Latin Jive của môn Dancesport.
Đứng trên bục vinh quang, khi nghe quốc ca Việt Nam vang lên, cả Phan Hiển và bạn nhảy đều òa khóc trong niềm hạnh phúc và tự hào. Sau nhiều năm tháng khổ luyện, cả hai vô cùng vui sướng khi hoàn thành mục tiêu đề ra, mang về chiếc huy chương vàng danh giá.
Là vợ và cũng là đồng nghiệp, chứng kiến những nỗ lực của chồng được đền đáp xứng đáng, Khánh Thi vỡ òa cảm xúc. Nữ kiện tướng dancesport khóc nức nở và không ngần ngại ôm hôn chúc mừng ông xã.
Theo chia sẻ, suốt 14 năm qua Dancesport Việt Nam vắng bóng tại SEA Games. Lần trở lại này cả đội đã xuất sắc mang về cho đoàn thể thao Việt Nam những tấm huy chương quý giá.