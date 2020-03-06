Chỉ một câu nói của Phan Hiển, Khánh Thi quyết định làm điều mà suốt 36 năm qua chưa từng dám

Trên trang Facebook cá nhân, nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi khoe kiểu tóc mới và nhận về nhiều lời khen ngợi.

Mới đây, nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi bất ngờ chia sẻ hình ảnh khác lạ và đầy trẻ trung đến người hâm mộ. Cụ thể, cô nàng đã quyết định cắt tóc mái để thay đổi diện mạo của mình: “Sau 36 xuân xanh thì hôm nay em đã dám cắt tóc mái”.

Khánh Thi hào hứng cho biết bản thân vừa phá bỏ lời nguyền 36 năm của chính mình khi lần đầu cắt tóc mái – Ảnh: FB

Kiểu tóc quen thuộc trước đây của cô - Ảnh: FB

Đặc biệt, nữ kiện tướng còn hài hước cho biết nguyên nhân thúc đẩy cô đi đến quyết định này là do ông xã Phan Hiển: “Đêm qua hỏi chồng mình rằng: Anh có thấy em thay đổi gì không?. Chồng mình trả lời: Không, có thấy gì đâu. Thế là cả đêm con bé nghĩ: Ủa mình lấy chồng rồi à?”.

“Giận tím người” vì ông xã không nhận ra sự thay đổi của vợ sau nhiều năm chung sống nên Khánh Thi quyết định làm mới bản thân để thu hút sự chú ý của chồng. May mắn thay kiểu tóc này lại vô cùng phù hợp với nữ kiện tướng dancesport nên cô được cư dân mạng nhận xét là trẻ ra hẳn vài tuổi.

Sự thay đổi ‘táo bạo’ của Khánh Thi nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ công chúng – Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Khánh Thi, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vẻ trẻ trung của cô: “Tóc này xinh lắm chị ạ, trẻ đẹp”, “Xinh và nhìn trẻ ra rất nhiều cô Thi ơi!”, “Để tóc này trẻ xinh lắm em”, “Chu choa, em chưa 18 hả?”, “Xinh quá chị yêu nhìn trẻ hơn so với không để tóc mái”, “Trời ơi, tui nhìn không ra Khánh Thi luôn nè, sao mà trẻ đẹp lạ vậy trời”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-mot-cau-noi-cua-phan-hien-khanh-thi-quyet-dinh-lam-dieu-ma-suot-36-nam-qua-chua-tung-dam-352917.html