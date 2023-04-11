Hậu chia tay, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel có cuộc sống hoàn toàn trái ngược

Phượng Chanel là một doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản khủng nhưng lại khá lận đận đường tình duyên. Trước khi đến với Quách Ngọc Ngoan , người đẹp là bà mẹ đơn thân, một tay nuôi dưỡng hai cô con gái Susu và Suri. Con gái lớn Susu đã ra dáng thiếu nữ, sở hữu ba vòng hút mắt và hiện đang du học ở Mỹ. Bé thứ 2 Suri cũng không thua kém khi được học ở trường Quốc tế với mức học phí lên đến nửa tỷ/năm và có khả năng nói tiếng Anh như gió.

Sau khi Phượng Chanel chính thức tuyên bố kết thúc mối tình với Quách Ngọc Ngoan khiến công chúng vô cùng bất ngờ, cả hai cũng hạn chế nhắc tới nhau trên mạng xã hội cũng như trước truyền thông. Quách Ngọc Ngoan thì tập trung vào việc đóng phim và chăm sóc con gái nhỏ. Về phần Phượng Chanel, cô vẫn liên tục đăng tải những bức hình khoe nhan sắc xinh đẹp cùng body quyến rũ và cả những chuyến du lịch sang chảnh.

Phượng Chanel vẫn chăm chỉ tương tác với cộng đồng mạng qua nhiều bài đăng trên mạng xã hội và được khen càng ngày càng lên hương sắc vóc lẫn phong cách. Phượng Chanel thường xuyên tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch sang chảnh hay những món hàng hiệu đắt giá.

Sau chia tay, Phượng Chanel đã nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống sau biến cố chuyện tình cảm và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Phần lớn thời gian dành cho công việc và con cái. Trong mắt Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan là người tốt.

Còn Quách Ngọc Ngoan, sau chia tay anh gặp nhiều khó khăn và đứng trước biến cố nợ nần. Mới đây, diễn viên Quách Ngọc Ngoan cho hay anh bị vỡ nợ và hiện không thể tiếp tục gồng gánh số tiền đang thiếu.

Trước đó, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ chia sẻ chuyện bị vỡ nợ. Nam diễn viên nói: “Giai đoạn vừa qua đối với tôi vô cùng kinh khủng, áp lực đè lên tôi mỗi ngày một lớn. Giai đoạn đầu thì tôi còn xoay sở được, thế nhưng đến bây giờ tôi không còn tiếp tục được nữa".

Quách Ngọc Ngoan là cái tên khá quen thuộc với khán giả quan tâm tới showbiz Việt. Trưởng thành trong 1 gia đình nông dân ở Cà Mau, Quách Ngọc Ngoan bước vào làng giải trí Việt với vai trò diễn viên, người mẫu.