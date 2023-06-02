Cuộc sống kín tiếng của cô em út 'Phía trước là bầu trời' U40 bỏ nghiệp diễn để trở thành giảng viên đàn Tỳ bà giờ ra sao?

Mới đây, nữ diễn viên "Phía trước là bầu trời" chia sẻ về cuộc sống hiện và lý do lựa chọn gác lại công việc diễn xuất để tập trung cho công tác giảng dạy.

Trong dàn diễn viên “Phía trước là bầu trời”, Diệu Thảo (vai cô em út xóm trọ) gây ấn tượng với khán giả bởi nét thơ ngây, đáng yêu. Dù có những vai diễn rất thành công nhưng Diệu Thảo không chọn con đường diễn xuất chuyên nghiệp mà theo đuổi tình yêu với cây đàn tỳ bà. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh trong sáng, dịu dàng của Diệu Thảo vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Diệu Thảo được nhiều khán giả yêu mến khi vào vai cô nữ sinh lớp 12 trong sáng, hiền lành, lên Hà Nội luyện thi đại học trong phim “Phía trước là bầu trời” Diệu Thảo chia sẻ khi đóng "Phía trước là bầu trời", cô đang là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vì gương mặt hiền lành, trẻ con nên cô được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao cho vai diễn em út xóm trọ. Thành công của bộ phim giúp Diệu Thảo nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Sau khi đảm nhận vai Thảo, mỗi ngày cô nhận được ít nhất 80 – 100 bức thư từ khán giả thuộc đủ các lứa tuổi khác nhau.

Tuy nhiên, sau khi tham gia thêm một số bộ phim: "Khi đàn chim trở về", "Chớm nắng"…và làm MC truyền hình rồi lui về tập trung cho công việc giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Dù rất thành công với vai diễn, nhưng sau này Diệu Thảo lại không theo đuổi con đường diễn xuất, mà chuyên tâm cho công việc giảng dạy, biểu diễn đàn tỳ bà Diệu Thảo chia sẻ không chọn đi theo nghiệp diễn vì “đóng phim có nhiều cám dỗ nhưng cũng mang lại cho bạn cơ hội rất lớn. Đó là đòn bẩy để tạo cơ hội việc làm. Chúng ta sẽ kiếm được kinh tế tốt hơn, mối quan hệ mở rộng… Tôi xác định mình yêu thích làm cô giáo và sau khi tốt nghiệp tôi được giữ lại trường. Đó là cơ hội tôi mong mỏi nên khi lựa chọn làm cô giáo, tôi quyết liệt liệt và dứt khoát”.

Diệu Thảo bên cây đàn tỳ bà Hiện tại, Diệu Thảo hài lòng với công việc giảng dạy đàn tỳ bà của mình. Nữ diễn viên thừa nhận một trong những lý do để cô theo đuổi đam mê là vì chịu sự ảnh hưởng của những người thầy. “Cả cuộc đời họ gắn bó với sự nghiệp dạy học và chăm lo cho học sinh. Tôi xem đó là tấm gương. Tôi không mong mỏi gì hơn vì là người không quá tham vọng. Tôi đã thỏa mãn được ước mơ của mình khi có nhiều học trò ngoan. Đó là sự đền đáp lớn nhất”, cô trải lòng. Ở tuổi U40, cô em út của “Phía trước là bầu trời” vẫn vô cùng xinh đẹp, trẻ trung Trên trang cá nhân, Diệu Thảo thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tận hưởng cuộc sống đời thường vui vẻ, bận rộn. Có thể thấy, hơn 20 năm đã trôi qua kể từ ngày "Phía trước bầu trời" lên sóng, vẻ trong sáng, ngây thơ ngày nào của Diệu Thảo nay đã nhường chỗ cho nét mặn mà, đằm thắm. Tuy đã bước sang tuổi U40 nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng cân đối, làn da mịn màng, tươi trẻ so với tuổi. Nữ diễn viên sống độc thân và sở hữu nhan sắc quyến rũ ở tuổi U40

Cuộc sống hiện tại của 'ông hoàng chiêu trò' hậu sóng gió ra sao? Đây là một trong những MC đa tài của showbiz Việt gặt hát vô số giải thưởng, tuy nhiên cuộc sống hôn nhân khá lận đận nhưng hiện tại nam MC có nguồn năng lượng tươi mới, trẻ trung hơn.

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