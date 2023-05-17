Cuộc sống của sao nữ Vbiz từng phải 'ăn nhờ ở đậu' vì gia đình phá sản, nhận mức cát-xê hơn 100.000 đồng vẫn hạnh phúc giờ ra sao?

Đang sống trong sự đầy đủ, sung túc, nữ diễn viên này bất ngờ rơi vào hoàn cảnh khó khăn phải tự bươn chải cuộc sống.

Puka sinh ra trong gia đình khá giả có ba người con, được ba mẹ, anh chị yêu thương. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1989 tiết lộ khi mang thai cô, mẹ từng đến bệnh viện 2, 3 lần để phá thai nhưng quá run sợ nên từ bỏ ý định. Cô bén duyên với nghệ thuật từ năm 18 tuổi nhưng phải chờ đến 10 năm sau, Puka mới bắt đầu gặt hái cho mình những thành công đáng kể trong sự nghiệp nghệ thuật. Puka bén duyên với nghệ thuật khá sớm nhưng mãi mới đạt được thành tựu Xuất thân trong một gia đình khá giả ở miền Tây nhưng Puka đã gặp phải biến cố lớn khi 18 tuổi. Thời điểm đó, cha mẹ làm ăn thất bại, từ một cô tiểu thư con nhà giàu, Puka bơ vơ, phải một mình lăn lộn với cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn, Puka liên tục phải "ăn nhờ ở đậu" nhà từng người bạn trong lớp học. Ngoài ra, nữ diễn viên 8x không dám mua đồ ăn, mỗi ngày nhận tin nhắn xin lỗi của ba cô đều phải trốn trong công viên để khóc một mình.

Nữ diễn viên 8x chia sẻ cô suýt bị mẹ vứt bỏ do quá trình mang thai khó khăn Tuy nhiên, nhờ một người bạn giới thiệu, Puka đã gặp ân nhân của cuộc đời mình. Cô chia sẻ chính người này đã tạo động lực giúp Puka đến gần hơn với ánh đèn sân khấu: 'Chị Ngọc kêu em về nhà chị ấy ở, một nhà mà 10 người ngủ sát nhau như cá mòi xếp lớp. Lúc đầu chị ấy không nhận tiền thuê nhà nhưng em năn nỉ thì chị ấy nhận 1 triệu đồng/tháng, bao ăn, ở, tất cả mọi thứ. Đến mức mà tiền nhà giảm xuống còn 500.000 đồng mà em còn không có tiền trả nên em cũng ngại không dám ăn cơm ở nhà'. Puka khóc nghẹn khi gặp lại ân nhân năm xưa, người mà cô từng hứa "sau này em giàu, em nuôi chị" Sau này, khi thi đỗ vào trường Sân khấu - Điện ảnh, Puka cố gắng để nhận được học bổng và được nhận vào sân khấu Thế giới trẻ. Mức cát-xê đầu tiên của cô là 150.000 đồng/suất diễn, dù chỉ được đóng vai quần chúng nhưng nữ diễn viên vẫn rất vui và hãnh diện. Liên tục cố gắng và nỗ lực không ngừng, Puka đã dần được khán giả chú ý tới.

Tài năng và có duyên với nghề, Puka diễn kịch 2, 3 tuồng thì được anh chị tiền bối chú ý, mời cô tham dự một chương trình và chọn bộ môn ảo thuật với nhiều kỹ thuật, động tác nguy hiểm. Đồng thời, cô còn góp mặt diễn xuất trong phim truyền hình Cô Thắm về làng. Xuất hiện cùng lúc trong hai dự án, Puka hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày chỉ ngủ được 2 - 3 giờ, nỗ lực hết mình để mang đến phần thể hiện chỉn chu nhất. Nữ diễn viên nhớ thời diễn vai quần chúng, cát-sê 150.000 đồng nhưng mừng rơi nước mắt vì tự nuôi sống bản thân Nỗ lực được đền đáp, Puka nhận được giải á quân trong cuộc thi Thử thách người nổi tiếng 2016 và giải thưởng Ngôi sao xanh - Nữ diễn viên truyền hình triển vọng. Nữ diễn viên bồi hồi: 'Lúc ban tổ chức gọi đến thông báo, mình không tin. Đến hôm cầm được giấy mời trên tay ghi "kính gửi diễn viên Puka" mà mình khóc quá trời, cuối cùng thì bản thân đã được công nhận là diễn viên'. Hiện tại, Puka đang nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả Puka tên thật Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, cô hoạt động ở sân khấu kịch Thế giới trẻ đã nhiều năm. Cô tham gia nhiều vở diễn như Chuyện tình Bangkok, Hồng yêu đương, Giếng oan hồn, Họa hồn, Đời như ý … Nữ diễn viên cũng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình và phim Cô Thắm về làng, Gạo nếp gạo tẻ, Cổng mặt trời, Mùa viết tình ca, Siêu sao siêu ngố, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, Sắc đẹp dối trá…

Thêm người bị thú nuôi tấn công: Diễn viên Puka ôm ấp, cưng nựng cún cưng vẫn bị cắn đến tổn thương mặt Nữ diễn viên Puka chia sẻ rằng chỉ ôm hôn thú cưng mà thôi, nhưng lại bị chú cún này bất ngờ tấn công, làm cho mặt của cô bị thương.

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