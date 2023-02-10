Thêm người bị thú nuôi tấn công: Diễn viên Puka ôm ấp, cưng nựng cún cưng vẫn bị cắn đến tổn thương mặt

Hậu trường 10/02/2023 20:06

Nữ diễn viên Puka chia sẻ rằng chỉ ôm hôn thú cưng mà thôi, nhưng lại bị chú cún này bất ngờ tấn công, làm cho mặt của cô bị thương.

Mới đây, Puka khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi chia sẻ ảnh chụp khuôn mặt bị thú cưng tấn công. Dù vết thương không quá sâu, nhưng một số khán giả cho rằng có lẽ nữ diễn viên sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để ở nhà dưỡng thương.

Thêm người bị thú nuôi tấn công: Diễn viên Puka ôm ấp, cưng nựng cún cưng vẫn bị cắn đến tổn thương mặt - Ảnh 1

Cụ thể Puka đã đăng tải hình ảnh cận vết cắn từ thú cưng khi cô nàng cố gắng ôm ấp, vỗ về: "Mặt như chó cắn là đây. Sáng dậy ôm Nino hôn nó cái nó quạu, con Hờ Heo nó cắn cho phát. Không có cái xui nào giống cái xui nào haiz. Nghỉ chơi Nino từ đây nhé".

Sau khi biết nữ diễn viên bị cún cưng tấn công, nhiều người khuyên cô nên đi thăm khám và chú ý theo dõi sức khỏe trong vài ngày tới. Được biết, Puka luôn ưu ái và chăm sóc hết mực hai chú cún cưng. Thậm chí nữ diễn viên còn chủ động tạo hai tài khoản mạng xã hội riêng biệt cho cả hai thú cưng.

Thêm người bị thú nuôi tấn công: Diễn viên Puka ôm ấp, cưng nựng cún cưng vẫn bị cắn đến tổn thương mặt - Ảnh 2

Ở một diễn biến khác, ở tuổi 33, Puka thường xuyên được hỏi về việc lập gia đình, cô chia sẻ: "Tôi không đặt nặng về vấn đề lập gia đình. Khi 28 tuổi, tôi có nghĩ đến chuyện lập gia đình nhưng hiện tại đã ngoài tuổi 30 rồi nên tôi thấy chuyện đó bình thường. Tôi thấy vấn đề này không còn quan trọng nữa mà vấn đề là mình có thấy vui với cuộc sống hiện tại hay không".

Thêm người bị thú nuôi tấn công: Diễn viên Puka ôm ấp, cưng nựng cún cưng vẫn bị cắn đến tổn thương mặt - Ảnh 3

Trước đó nữ diễn viên từng chia sẻ mong muốn bạn trai là người trong nghề: "Vì đặc thù công việc, tôi tiếp xúc với rất nhiều bạn diễn nam, nếu bạn trai không hiểu sẽ dễ dẫn ghen tuông. Mẫu bạn trai của tôi là người đàn ông chững chạc, trưởng thành, không quan trọng tuổi tác".

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