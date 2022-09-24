Tuổi thơ cơ cực ít ai biết của Puka: suýt bị mẹ bỏ, gia đình phá sản, không mua nổi ổ bánh mì

Hậu trường 24/09/2022 19:25

Là một nghệ sĩ đa tài được nhiều khán giả và đồng nghiệp quý mến, ít ai biết được Puka từng phải chịu cảnh cơ cực "ăn nhờ ở đậu" nhà người lạ.

Được biết đến là diễn viên hài trẻ đẹp, đầy tài năng, Puka luôn lôi cuốn khán giả bằng những vai diễn sinh động, mộc mạc nhưng giàu cảm xúc của mình trong các chương trình như: Ơn giời cậu đây rồi, Cười Xuyên Việt,... Nhưng khác hẳn những vai diễn hoạt bát, vui vẻ, nói nhiều trên sân khấu, ngoài đời Puka điềm đạm và sống nội tâm.

Tuổi thơ cơ cực ít ai biết của Puka: suýt bị mẹ bỏ, gia đình phá sản, không mua nổi ổ bánh mì - Ảnh 1
Diễn viên Puka

Một cô gái vui tươi, dí dỏm, sở hữu ngoại hình tươi sáng, nhiều năng lượng như Puka nhưng lại từng trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Puka từng có quãng thời gian dài hạnh phúc trong sự sung túc, ấm no thậm chí là dư giả của một gia đình có điều kiện. Tuy nhiên, biến cố gia đình bị phá sản đã khiến Puka rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau và trải qua cuộc sống “ăn nhờ ở đậu”.

Được biết, Puka sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 5 thành viên. Cô chính là con út trong nhà, trước đó Puka còn có một người anh và một người chị. Tuy nhiên, nữ diễn viên 8x chia sẻ rằng khoảng thời gian mẹ mang thai cô suýt bị mẹ vứt bỏ do quá trình mang thai khó khăn. 

Tuổi thơ cơ cực ít ai biết của Puka: suýt bị mẹ bỏ, gia đình phá sản, không mua nổi ổ bánh mì - Ảnh 2
Đại gia đình của Puka

Trong một chương trình, Puka tâm sự: “Trước em thì có một anh và một chị, em giống như vỡ kế hoạch vậy đó anh. Em gian nan từ trong bụng mẹ, đến khi sinh xong thì mẹ cũng không nhìn mặt em luôn. Mẹ em từng lên bàn 2-3 lần nhưng mà do run quá nên mẹ em đi về. Đến lúc sinh em ra rồi thì bà nội với ba thấy em đáng yêu, da trắng, phúng phính nên mẹ mới bắt đầu ngó sang, thấy thương và ôm em vào lòng.”

Tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng nào ngờ biến cố ập đến với gia đình Puka. Ba mẹ nữ diễn viên thông báo gia đình phá sản và bắt buộc mọi người phải về quê sinh sống. Từ một “cô công chúa nhỏ” của ba mẹ, Puka trở nên cô đơn và lạc lõng giữa chốn thành thị xa hoa.

Tuổi thơ cơ cực ít ai biết của Puka: suýt bị mẹ bỏ, gia đình phá sản, không mua nổi ổ bánh mì - Ảnh 3

Tuổi thơ cơ cực ít ai biết của Puka: suýt bị mẹ bỏ, gia đình phá sản, không mua nổi ổ bánh mì - Ảnh 4
Puka khi còn nhỏ vô cùng đáng yêu.

Nữ diễn viên tâm sự rằng lúc đó cô không có chỗ ăn, chỗ ở, không “một đồng xu dính túi”, chỉ có duy nhất chiếc điện thoại “cùi bắp” trắng đen để gọi về nhà. Thậm chí, trong hoàn cảnh túng thiếu, Puka liên tục phải “ăn nhờ ở đậu” nhà từng người bạn trong lớp học mỗi ngày, không dám mua đồ ăn, mỗi ngày nhận tin nhắn xin lỗi của ba cô đều phải trốn trong công viên để khóc một mình. 

Có thể nói, những nỗ lực của Puka giờ đây đều đã được đền đáp xứng đáng. Nữ diễn viên thậm chí còn bật khóc nức nở dưới trời mưa khi lần đầu tiên nhận thông báo mình được đề cử ở hạng mục “Nữ diễn viên trẻ triển vọng” của Ngôi Sao Xanh.

Tuổi thơ cơ cực ít ai biết của Puka: suýt bị mẹ bỏ, gia đình phá sản, không mua nổi ổ bánh mì - Ảnh 5
Puka đang gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp.

Có lẽ, chính sự nghiêm túc với nghề và những cố gắng của nữ diễn viên 8x, giờ đây cô đã gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp và được công chúng yêu mến với danh xưng diễn viên Puka.

Hồng Đào hội ngộ Hà Thanh Xuân tại Mỹ, nhan sắc mặt mộc của nữ diễn viên U60 gây chú ý

Hồng Đào hội ngộ Hà Thanh Xuân tại Mỹ, nhan sắc mặt mộc của nữ diễn viên U60 gây chú ý

Ở ngưỡng u60 nhưng với nhan sắc mặt mộc này thì Hồng Đào vẫn được khen ngợi hết lời, vẻ đẹp "một chín một mười" khi đọ sắc cùng Hà Thanh Xuân.

Xem thêm
Từ khóa:   Puka gia đình Puka diễn viên PuKa

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh