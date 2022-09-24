Tuổi thơ cơ cực ít ai biết của Puka: suýt bị mẹ bỏ, gia đình phá sản, không mua nổi ổ bánh mì

Là một nghệ sĩ đa tài được nhiều khán giả và đồng nghiệp quý mến, ít ai biết được Puka từng phải chịu cảnh cơ cực "ăn nhờ ở đậu" nhà người lạ.

Được biết đến là diễn viên hài trẻ đẹp, đầy tài năng, Puka luôn lôi cuốn khán giả bằng những vai diễn sinh động, mộc mạc nhưng giàu cảm xúc của mình trong các chương trình như: Ơn giời cậu đây rồi, Cười Xuyên Việt,... Nhưng khác hẳn những vai diễn hoạt bát, vui vẻ, nói nhiều trên sân khấu, ngoài đời Puka điềm đạm và sống nội tâm. Diễn viên Puka Một cô gái vui tươi, dí dỏm, sở hữu ngoại hình tươi sáng, nhiều năng lượng như Puka nhưng lại từng trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Puka từng có quãng thời gian dài hạnh phúc trong sự sung túc, ấm no thậm chí là dư giả của một gia đình có điều kiện. Tuy nhiên, biến cố gia đình bị phá sản đã khiến Puka rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau và trải qua cuộc sống “ăn nhờ ở đậu”.

Được biết, Puka sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 5 thành viên. Cô chính là con út trong nhà, trước đó Puka còn có một người anh và một người chị. Tuy nhiên, nữ diễn viên 8x chia sẻ rằng khoảng thời gian mẹ mang thai cô suýt bị mẹ vứt bỏ do quá trình mang thai khó khăn. Đại gia đình của Puka Trong một chương trình, Puka tâm sự: “Trước em thì có một anh và một chị, em giống như vỡ kế hoạch vậy đó anh. Em gian nan từ trong bụng mẹ, đến khi sinh xong thì mẹ cũng không nhìn mặt em luôn. Mẹ em từng lên bàn 2-3 lần nhưng mà do run quá nên mẹ em đi về. Đến lúc sinh em ra rồi thì bà nội với ba thấy em đáng yêu, da trắng, phúng phính nên mẹ mới bắt đầu ngó sang, thấy thương và ôm em vào lòng.”

Tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng nào ngờ biến cố ập đến với gia đình Puka. Ba mẹ nữ diễn viên thông báo gia đình phá sản và bắt buộc mọi người phải về quê sinh sống. Từ một “cô công chúa nhỏ” của ba mẹ, Puka trở nên cô đơn và lạc lõng giữa chốn thành thị xa hoa. Puka khi còn nhỏ vô cùng đáng yêu. Nữ diễn viên tâm sự rằng lúc đó cô không có chỗ ăn, chỗ ở, không “một đồng xu dính túi”, chỉ có duy nhất chiếc điện thoại “cùi bắp” trắng đen để gọi về nhà. Thậm chí, trong hoàn cảnh túng thiếu, Puka liên tục phải “ăn nhờ ở đậu” nhà từng người bạn trong lớp học mỗi ngày, không dám mua đồ ăn, mỗi ngày nhận tin nhắn xin lỗi của ba cô đều phải trốn trong công viên để khóc một mình. Có thể nói, những nỗ lực của Puka giờ đây đều đã được đền đáp xứng đáng. Nữ diễn viên thậm chí còn bật khóc nức nở dưới trời mưa khi lần đầu tiên nhận thông báo mình được đề cử ở hạng mục “Nữ diễn viên trẻ triển vọng” của Ngôi Sao Xanh. Puka đang gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Có lẽ, chính sự nghiêm túc với nghề và những cố gắng của nữ diễn viên 8x, giờ đây cô đã gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp và được công chúng yêu mến với danh xưng diễn viên Puka.

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