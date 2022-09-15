Hồng Đào hội ngộ Hà Thanh Xuân tại Mỹ, nhan sắc mặt mộc của nữ diễn viên U60 gây chú ý

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hà Thanh Xuân vừa chia sẻ hình ảnh thân thiết với nghệ sĩ Hồng Đào thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trong ảnh, cả hai có dịp hội ngộ khi cùng tới phòng gym tại Mỹ.

"Thể dục buổi sáng với 2 chị em nha mọi người", giọng ca hải ngoại hào hứng viết kèm.

Khoảnh khắc thân thiết của cặp chị em showbiz khiến nhiều người thích thú. Bên dưới bài viết, nhiều khán giả cũng để lại nhiều lời khen "có cánh" về nhan sắc tươi trẻ của hai nghệ sĩ. Hà Thanh Xuân khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 34. Trong khi đó, nghệ sĩ Hồng Đào vẫn giữ được vẻ mặn mà ở tuổi 60, vóc dáng gọn gàng đáng ngưỡng mộ nhờ ăn uống và tập luyện khoa học.