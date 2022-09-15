Hồng Đào hội ngộ Hà Thanh Xuân tại Mỹ, nhan sắc mặt mộc của nữ diễn viên U60 gây chú ý

Ở ngưỡng u60 nhưng với nhan sắc mặt mộc này thì Hồng Đào vẫn được khen ngợi hết lời, vẻ đẹp "một chín một mười" khi đọ sắc cùng Hà Thanh Xuân.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hà Thanh Xuân vừa chia sẻ hình ảnh thân thiết với nghệ sĩ Hồng Đào thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trong ảnh, cả hai có dịp hội ngộ khi cùng tới phòng gym tại Mỹ.
Khoảnh khắc thân thiết của cặp chị em showbiz khiến nhiều người thích thú. Bên dưới bài viết, nhiều khán giả cũng để lại nhiều lời khen "có cánh" về nhan sắc tươi trẻ của hai nghệ sĩ. Hà Thanh Xuân khoe nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 34. Trong khi đó, nghệ sĩ Hồng Đào vẫn giữ được vẻ mặn mà ở tuổi 60, vóc dáng gọn gàng đáng ngưỡng mộ nhờ ăn uống và tập luyện khoa học.
Được biết, Hồng Đào sinh năm 1962, tại Đắk Lắk. Năm 1983, Hồng Đào tốt nghiệp tốt nghiệp khoa diễn viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, sau đó hoạt động năng nổ trên những sân khấu kịch và lĩnh vực phim ảnh. Cô được biết đến như một trong những nghệ sĩ kịch thuộc "thế hệ vàng" của TP.HCM thập niên 90 bên cạnh Thành Lộc, Hồng Vân...
Nghệ sĩ Hồng Đào đã được nhiều khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất duyên dáng, có chiều sâu và tinh tế. Cô đã có thời gian dài sang Mỹ định cư cùng chồng - diễn viên gạo cội Quang Minh và 2 cô con gái.
Tuy nhiên, cho tới tháng 7/2019, cặp đôi hiện đã ly hôn sau 24 năm chung sống. Thông tin này đã khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Hiện cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Sau biến cố ly hôn, nghệ sĩ Hồng Đào vẫn giữ được sự lạc quan, vui vẻ và cống hiến hết mình cho nghệ thuật.