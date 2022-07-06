Hậu ly hôn với Quang Minh, Hồng Đào tiết lộ bất ngờ về cuộc sống hiện tại

Mới đây, Hồng Đào đã trở về Việt Nam sau thời gian dài định cư tại Mỹ.

Mới đây, Hồng Đào đã trở về Việt Nam sau thời gian dài định cư tại Mỹ. Cô có nhiều hoạt động đa dạng khi về quê nhà, liên tục nhận lời mời tham gia các chương trình, dự án, tranh thủ thời gian tham quan, dạo phố. Cho tới thời điểm hiện tại, cô vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, vóc dáng chuẩn đẹp và tràn đầy năng lượng.

Chọn cuộc sống độc thân, nữ nghệ sĩ vẫn nhận được nhiều lời "mai mối". Cô từng chia sẻ với truyền thông: "Tôi có cái số được các cụ yêu thích. Một bà bác có con trai 62 tuổi mà chưa có đời vợ nào, muốn làm mai cho tôi. Mà vì bà bác đó cũng sợ con trai mình sống cô đơn. Tuy nhiên, cuối cùng tôi phát hiện ra là bà bác ấy mê tôi chứ con trai của bác chưa mê. Cho nên tôi vẫn cô đơn".

Hồng Đào đã trở về Việt Nam sau thời gian dài định cư tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Khi chia sẻ về chuyện tan vỡ hôn nhân, nữ nghệ sĩ tâm sự: "Nhiều việc xảy đến với tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác".

Vượt qua được cú sốc tình cảm, làm chủ cuộc sống của bản thân Hồng Đào ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và yêu đời hơn trước.

Niềm hạnh phúc của Hồng Đào là hai con trưởng thành, hiếu thảo và thành công - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Hồng Đào thường tự thưởng cho mình những chuyến du lịch, những bữa ăn ngon hay thoải mái làm những điều mình thích. Độc thân ở tuổi 60, niềm hạnh phúc của nữ nghệ sĩ là hai con trưởng thành, hiếu thảo và thành công. Về mối quan hệ với chồng cũ, cô và Quang Minh vẫn giữ quan hệ bạn bè, tri kỷ thân thiết.

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