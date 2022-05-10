Hậu ly hôn Hồng Đào, Quang Minh công khai 'tình tứ' bên trai lạ, phản hồi sau đó khiến dân mạng bàn tán xôn xao?

Mới đây, nghệ sĩ Quang Minh đã khiến dân tình dậy sóng khi đăng tải hình ảnh mới trên trang story cá nhân.

Mới đây, trên story cá nhân, nghệ sĩ Quang Minh khiến dân tình dậy sóng khi đăng tải hình ảnh "thân mật" cùng một người đàn ông. Theo đó, cả hai cùng diện trang phục giống nhau, "mặt kề mặt" trông rất tình tứ. Ngoài ra, dáng đứng và biểu cảm của Quang Minh trong ảnh cũng làm khán giả ngỡ ngàng.

Hình ảnh của Quang Minh trên story cá nhân - Ảnh: FBNV

Hình ảnh trên lập tức thu hút sự chú ý. Về phía Quang Minh, sau khi nhận về lượt tương tác "khủng" từ cộng đồng mạng, nam nghệ sĩ viết trên trang cá nhân: "Ngày hôm qua mình post tấm hình này vào story chơi thôi. Vậy mà có hơn 23 ngàn người vào xem. Vậy các bạn nghĩ sao về tấm hình này?".

Bài viết sau đó của nam nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chưa rõ thực hư thế nào nhưng bài viết đã khiến dư luận chú ý. Bên dưới phần bình luận, bên cạnh những ý kiến tỏ ra bất ngờ, một số netizen cũng đùa rằng: "Nhìn cũng giống một cặp lắm nhé" hay "cặp đôi hoàn hảo",....

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó, Quang Minh từng có cuộc hôn nhân hơn 2 thập kỷ với nghệ sĩ Hồng Đào và sinh được 2 con gái chung. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, cả hai còn phối hợp rất ăn ý trở thành một trong những cặp đôi đình đám tung hoành khắp các sân khấu kịch trong và người nước.

Gia đình của nam nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cho tới tháng 7/2019, Hồng Đào bất ngờ công khai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước công chúng. Sau khi ly hôn, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

3 năm sau ly hôn, Quang Minh thú nhận vẫn chưa thể quên đi Hồng Đào Tuy đã ly hôn được một thời gian khá dài, Quang Minh thừa nhận anh vẫn chưa thể quen với việc không có Hồng Đào ở bên cạnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-hong-dao-quang-minh-cong-khai-tinh-tu-ben-trai-la-phan-hoi-sau-do-khien-dan-mang-ban-tan-xon-xao-467716.html