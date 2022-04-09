3 năm sau ly hôn, Quang Minh thú nhận vẫn chưa thể quên đi Hồng Đào

Tuy đã ly hôn được một thời gian khá dài, Quang Minh thừa nhận anh vẫn chưa thể quen với việc không có Hồng Đào ở bên cạnh.

Trong một lần phỏng vấn với VnExpress mới đây, Quang Minh cho hay tuy đã trôi qua 3 năm kể từ khi anh và Hồng Đào ly hôn, nhưng anh vẫn chưa lấp đầy được những khoảng trống mà cuộc hôn nhân này để lại. Nam nghệ sĩ còn cho biết, việc anh trở về Việt Nam hoạt động là vì một phần muốn được hội ngộ với nhiều khán giả ở nhiều nơi khác nhau, một phần là muốn quên đi những kỷ niệm của cuộc hôn nhân cũ bằng cách vùi mình vào công việc.

Quang Minh vẫn chưa thể vượt qua được cuộc hôn nhân đổ vỡ với Hồng Đào - Ảnh: Internet

Dẫn chứng cho việc chưa thể quên đi Hồng Đào - người đã ở bên mình nhiều năm, Quang Minh kể rằng anh từng đi diễn một mình nhưng lại vô tình nhắc đến tên vợ cũ trong vô thức. Được biết, Quang Minh - Hồng Đào ngoài việc là đôi vợ chồng hạnh phúc suốt nhiều thập kỷ còn là cặp bài trùng trên sân khấu, thường xuyên diễn xuất cùng nhau.

“Sau 3 năm, tôi nghĩ bản thân vẫn chưa thoát khỏi nỗi buồn ly hôn, thậm chí khó thể khuây khỏa. Diễn một mình trên sân khấu, đến giờ tôi chưa hết cảm giác lạc lõng, chơi vơi. Một lần, diễn kịch tại Mỹ, hết tiết mục, tôi quen miệng, nói: ‘Dạ thưa quý vị, phần trình diễn của Quang Minh - Hồng Đào đến đây xin được phép kết thúc’.” - Quang Minh chia sẻ.

Hồng Đào - Qaung Minh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết và cùng nhau chăm sóc các con chung - Ảnh: Internet

Vào tháng 7/2019, sau thời gian dài im lặng, Hồng Đào cuối cùng cũng chính thức xác nhận đã "đường ai nấy đi" với Quang Minh. Dù có nhiều tin đồn về nguyên do cả hai chia tay nhưng người trong cuộc vẫn giữ im lặng về lý do mà cuộc hôn nhân này tan vỡ

Sau khi ly hôn, Quang Minh vẫn thường xuyên nhắc đến tên vợ cũ với những từ ngữ ngợi khen, tốt đẹp. Hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết và cùng nhau chăm sóc các con chung.

Hậu ly hôn, Quang Minh vẫn làm điều này với Hồng Đào khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ! Khán giả dành nhiều lời khen cho NS Quang Minh với hành động đẹp dành cho vợ cũ dù cả hai đã ly hôn được 3 năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-nam-sau-ly-hon-quang-minh-thu-nhan-van-chua-the-quen-di-hong-dao-461221.html