Hậu ly hôn, Quang Minh vẫn làm điều này với Hồng Đào khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ!

Hậu trường 27/09/2021 05:35

Khán giả dành nhiều lời khen cho NS Quang Minh với hành động đẹp dành cho vợ cũ dù cả hai đã ly hôn được 3 năm.

Vào ngày 25/9 vừa qua, trên trang cá nhân của nam nghệ sĩ Quang Minh, anh đã có một bài đăng "đặc biệt" nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Được biết, Quang Minh đã đăng ảnh kèm với lời chúc mừng sinh nhật đến vợ cũ là nghệ sĩ Hồng Đào.

Quang Minh viết: "Hôm nay 25/9 sinh nhật của Hồng Đào các bạn. Anh xin chúc em điều trước tiên là sức khỏe luôn khỏe mạnh, sống bình an, luôn được khán giả yêu mến như đã từng. Happy Birthday em".

Hậu ly hôn, Quang Minh vẫn làm điều này với Hồng Đào khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ! - Ảnh 1
 Bài đăng của Quang Minh trên trang cá nhân gây chú ý.

Bài đăng của anh ngay lập tức nhận được nhiều lượt yêu thích của khán giả, đồng thời mọi người cũng dành lời khen cho nam nghệ sĩ với hành động đẹp gửi đến vợ cũ của mình. Trước đó, nghệ sĩ Quang Minh từng có chia sẻ khiến khán giả tiếc nuối về cuộc hôn nhân đẹp giữa anh và nghệ sĩ Hồng Đào, anh nói: "Còn thương Hồng Đào nên tôi mới chia tay".

Hậu ly hôn, Quang Minh vẫn làm điều này với Hồng Đào khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ! - Ảnh 2

Vào ngày 23/7/2019, nữ nghệ sĩ Hồng Đào đã viết trên trang cá nhân thông báo rằng cô và Quang Minh đã chính thức "đường ai nấy đi": "Buổi sáng Cali thật yên, tôi ngồi suy nghĩ đủ thứ. Nhiều việc xảy đến với tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác. Mới nhận ra rằng cuộc sống chẳng bao giờ đi đúng theo kế hoạch của mình.

Người Mỹ có câu nếu kế hoạch A của bạn thất bại, hãy bắt tay ngay vào thực hiện kế hoạch B. Kế hoạch B của tôi là mong chuyện không vui của hôm qua được khép lại. Và cuộc sống hôm nay nhất định sẽ thú vị hơn nhiều với những người thân thương chung quanh tôi".

Hậu ly hôn, Quang Minh vẫn làm điều này với Hồng Đào khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ! - Ảnh 3

Dù cả hai đã ly hôn nhưng vẫn nhiều lời tốt đẹp cho đối phương đã nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Đông đảo người hâm mộ hi vọng Quang Minh và Hồng Đào sẽ có nhiều cơ hội đứng trên sân khấu với vai trò người bạn, người đồng nghiệp.

Hậu ly hôn, Quang Minh vẫn làm điều này với Hồng Đào khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ! - Ảnh 4
 Khán giả dành những lời tốt đẹp cho Quang Minh và Hồng Đào.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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Từ khóa:   Hồng Đào - Quang Minh diễn viên Quang Minh diễn viên Hồng Đào

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