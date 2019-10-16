Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của 2 cô con gái nhà Quang Minh và Hồng Đào

Hậu trường 16/10/2019 15:28

Hai cô con gái của nghệ sĩ hài Quang Minh và Hồng Đào được nhận xét ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Hơn 20 năm chung sống, Quang MinhHồng Đào có với nhau hai con gái là Võ Phương Vân (sinh năm 1996) và Sophia Minh Châu (sinh năm 2002).

Thuở bé, Phương Vân và Minh Châu thường xuyên xuất hiện trong các tiểu phẩm của bố mẹ. Diễn viên Hồng Đào từng chia sẻ rằng cô cảm thấy chạnh lòng khi các con buộc phải rời gia đình sớm để đi học xa. Tuy nhiên, nhờ vậy mà các con cô đều giỏi giang và tự lập trong cuộc sống.

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Hồng Đào và chồng cũ bên 2 cô con gái - Ảnh: Internet
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Tổ ấm hạnh phúc trước đây của cặp đôi - Ảnh: Internet

Cô con gái đầu của Hồng Đào tên Võ Phương Vân (tên tiếng Anh là Vicky). Phương Vân được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Con gái lớn của Hồng Đào gây ấn tượng với làn da nâu khỏe khoắn đầy quyến rũ và nụ cười rạng rỡ.

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Phương Vân sở hữu vẻ đẹp cá tính và quyến rũ - Ảnh: Internet

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Được biết, Phương Vân đã đi làm sau khi tốt nghiệp Đại học UC Santa Barbaca (California, Mỹ). Ngoài đời, Phương Vân có gu thời trang khá năng động và cá tính.

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Nụ cười rạng rỡ đốn tim người nhìn của Phương Vân - Ảnh: Internet
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Cô đang đi làm xa nhà và chỉ thỉnh thoảng về thăm bố mẹ - Ảnh: Internet

Con gái thứ hai của Quang Minh và Hồng Đào là Sophia Minh Châu. Dù chỉ mới 17 tuổi nhưng Minh Châu đã sở hữu chiều cao 1m7. Vẻ đẹp của Minh Châu được cho là vừa khỏe khoắn vừa đáng yêu. Hiện cô bé vẫn đang theo học tại một trường cấp 3 ở Mỹ.

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Con gái út của Hồng Đào sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet
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Minh Châu cũng sở hữu làn da rám nắng giống chị gái - Ảnh: Internet
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Hồng Đào trở về với cuộc sống độc thân và chuyên tâm cho nghệ thuật - Ảnh: Internet

Cuối tháng 7/2019, nghệ sĩ Hồng Đào xác nhận việc ly hôn với Quang Minh ngay trên trang cá nhân. Từng là cặp vợ chồng đáng ngưỡng mộ nhất nhì showbiz Việt, sự đổ vỡ của họ khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

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Từ khóa:   Quang Minh Hồng Đào Hồng Đào - Quang Minh

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