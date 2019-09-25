Người hâm mộ lo lắng khi thấy nghệ sĩ Hồng Đào ngày càng xanh xao, gầy guộc hậu ly hôn

Người hâm mộ không khỏi lo lắng khi thấy hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Hồng Đào. Cô gầy đi thấy rõ sau biến cố hôn nhân.

Cách đây không lâu, người hâm mộ vô cùng tiếc nuối khi nghệ sĩ Hồng Đào thừa nhận đã chia tay Quang Minh sau hơn 20 năm mặn nồng. Hậu ly hôn, Hồng Đào và Quang Minh chọn cuộc sống bình yên, tìm niềm vui bên công việc và bạn bè.

Cách đây ít giờ, nghệ sĩ Hồng Đào bất ngờ chia sẻ hình ảnh bên hai con gái cưng: "Ngày sinh nhật thật nhẹ nhàng cùng với Vicky và Tí Tẹo. Nhân đây Hồng Đào cũng xin gửi lời cám ơn đến tất cả sự quan tâm lo lắng của mọi người thân yêu chung quanh".

Mừng sinh nhật bên các con, nghệ sĩ Hồng Đào lộ thân hình gầy guộc - Ảnh: FB

Người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của nữ nghệ sĩ - Ảnh: FB

Dù nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh hai con trong ngày sinh nhật nhưng nữ nghệ sĩ vẫn không giấu được gương mặt xanh xao. Không chỉ vậy, vóc dáng của vợ cũ Quang Minh cũng thay đổi thấy rõ. Không còn vẻ ngoài "có da có thịt" như trước, nghệ sĩ Hồng Đào gầy đi trông thấy. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của cô.

Trước đó vào đầu tháng 9 vừa qua, NSND Hồng Vân chia sẻ ảnh bạn thân Hồng Đào nhập viện tại Mỹ. Được biết, nữ nghệ sĩ nằm viện vì sức khỏe yếu, cơ thể suy nhược.

Cách đây không lâu, Hồng Đào nhập viện tại Mỹ - Ảnh: FB

Cười tươi khi Hồng Vân vào thăm nhưng cô vẫn không giấu được vẻ mặt mệt mỏi - Ảnh: FB

Sau nhiều năm hoạt động tại hải ngoại, thời gian gần đây, nghệ sĩ Hồng Đào trở về nước và tích cực tham gia các hoạt động của làng giải trí Việt. Ngoài hài kịch, cô còn tham gia diễn xuất, nhận làm khách mời ở các gameshow.

Ly hôn chưa lâu, Hồng Đào bất ngờ nhập viện tại Mỹ Được biết, nghệ sĩ Hồng Đào nhập viện tại Mỹ vì cơ thể suy nhược. Dù gầy đi thấy rõ nhưng sắc mặt của cô khá rạng rỡ khi đồng nghiệp vào thăm.

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