Vừa tiết lộ mối quan hệ 20 năm, Phi Thanh Vân tiếp tục khoe ảnh thân mật bên chồng cũ Hồng Đào

Ngay khi đăng tải, bài viết của "Nữ hoàng dao kéo" đã nhận được sự quan tâm lớn từ bạn bè và người hâm mộ. Trong ảnh, cô diện váy dây khoe vòng một ngồn ngộn, tay tựa lên vai và nở nụ cười ngọt ngào với chồng cũ Hồng Đào . Nhiều người để lại bình luận khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của diễn viên Phi Thanh Vân , đặc biệt là phong độ cùng sự trẻ trung của nam danh hài ở tuổi 60.

Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh thân mật bên nghệ sĩ Quang Minh . Theo chia sẻ của "Nữ hoàng dao kéo", cô đang trở lại làng giải trí Việt bằng một vai diễn mới, trùng hợp là nam danh hài hải ngoại cũng góp mặt.

Một trong những hình ảnh thân mật được nữ doanh nhân đăng tải - Ảnh: FB

Sau 2 năm ly hôn, cô nàng vừa đăng tin tuyển chồng với hàng loạt tiêu chí - Ảnh: FB

Trước đó ít ngày, diễn viên phim Cô gái xấu xí còn dành cả một status viết cho nghệ sĩ hài Quang Minh. Bà mẹ đơn thân cho biết đã từng nhận sự giúp đỡ của đàn anh 20 năm trước, từ lúc chưa ai biết đến. Qua nhiều lần hợp tác, cô được nam nghệ sĩ chỉ dạy nhiều bài học đáng quý trong cuộc sống và kinh doanh.

Phi Thanh Vân nói về mối quan hệ thân tình 20 năm với đàn anh - Ảnh: FB

"Em nợ anh lời cám ơn vì lần nào gặp nhau anh cũng mang cho em nhiều điều may mắn. Nhớ ngày xưa khi em mới 20 tuổi, là một người mẫu vô danh đã may mắn được cùng anh quay clip hài ngoài biển Vũng Tàu trong album Biển nhớ vô cùng nổi tiếng sau đó. 3 năm trước là phim Gia đình vui nhộn, cũng được đóng cùng anh. Giờ gặp lại anh trong phim Ngôi nhà bươm bướm, em lại được anh dạy bảo việc thật hay trong cuộc sống và kinh doanh. Cám ơn anh danh hài Quang Minh", Phi Thanh Vân viết.