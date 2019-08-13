Vừa tiết lộ mối quan hệ 20 năm, Phi Thanh Vân tiếp tục khoe ảnh thân mật bên chồng cũ Hồng Đào

Hậu trường 13/08/2019 14:45

"Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân vừa khoe loạt ảnh thân mật bên nghệ sĩ hài Quang Minh. Cô tiết lộ đang tham gia chung dự án phim với đàn anh.

Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh thân mật bên nghệ sĩ Quang Minh. Theo chia sẻ của "Nữ hoàng dao kéo", cô đang trở lại làng giải trí Việt bằng một vai diễn mới, trùng hợp là nam danh hài hải ngoại cũng góp mặt.

phi thanh van 1
Phi Thanh Vân diện trang phục gợi cảm, cười rạng rỡ khi chụp ảnh lưu niệm với nghệ sĩ Quang Minh - Ảnh: FB

Ngay khi đăng tải, bài viết của "Nữ hoàng dao kéo" đã nhận được sự quan tâm lớn từ bạn bè và người hâm mộ. Trong ảnh, cô diện váy dây khoe vòng một ngồn ngộn, tay tựa lên vai và nở nụ cười ngọt ngào với chồng cũ Hồng Đào. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của diễn viên Phi Thanh Vân, đặc biệt là phong độ cùng sự trẻ trung của nam danh hài ở tuổi 60.

phi thanh van 3
Một trong những hình ảnh thân mật được nữ doanh nhân đăng tải - Ảnh: FB

phi thanh van 5
Sau 2 năm ly hôn, cô nàng vừa đăng tin tuyển chồng với hàng loạt tiêu chí - Ảnh: FB

Trước đó ít ngày, diễn viên phim Cô gái xấu xí còn dành cả một status viết cho nghệ sĩ hài Quang Minh. Bà mẹ đơn thân cho biết đã từng nhận sự giúp đỡ của đàn anh 20 năm trước, từ lúc chưa ai biết đến. Qua nhiều lần hợp tác, cô được nam nghệ sĩ chỉ dạy nhiều bài học đáng quý trong cuộc sống và kinh doanh.

phi thanh van 6
Phi Thanh Vân nói về mối quan hệ thân tình 20 năm với đàn anh - Ảnh: FB

"Em nợ anh lời cám ơn vì lần nào gặp nhau anh cũng mang cho em nhiều điều may mắn. Nhớ ngày xưa khi em mới 20 tuổi, là một người mẫu vô danh đã may mắn được cùng anh quay clip hài ngoài biển Vũng Tàu trong album Biển nhớ vô cùng nổi tiếng sau đó. 3 năm trước là phim Gia đình vui nhộn, cũng được đóng cùng anh. Giờ gặp lại anh trong phim Ngôi nhà bươm bướm, em lại được anh dạy bảo việc thật hay trong cuộc sống và kinh doanh. Cám ơn anh danh hài Quang Minh", Phi Thanh Vân viết.

Sau khi đăng tin tuyển chồng, Phi Thanh Vân tiết lộ quan hệ đặc biệt với chồng cũ Hồng Đào

Sau khi đăng tin tuyển chồng, Phi Thanh Vân tiết lộ quan hệ đặc biệt với chồng cũ Hồng Đào

"Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân gửi lời cảm ơn đến danh hài Quang Minh. Cô tiết lộ bản thân có mối quan hệ đặc biệt với đàn anh từ năm 20 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Phi Thanh Vân nghệ sĩ Quang Minh chồng cũ Hồng Đào

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 48 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026