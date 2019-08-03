Sau ồn ào tự tử vì nợ nần, chồng cũ Phi Thanh Vân báo tin vui sắp lên chức bố lần 5

Hậu trường 03/08/2019 11:46

Doanh nhân Nguyễn Bảo Duy - chồng cũ Phi Thanh Vân nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè khi thông báo sắp lên chức bố lần 5.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, chồng cũ Phi Thanh Vân vừa đăng tải loạt ảnh đáng yêu của con gái nhỏ vừa chào đời. Thế nhưng, điều khiến đông đảo cư dân mạng chú ý là dòng chú thích ngầm thông báo về tin vui sắp lên chức bố lần 5 của nam doanh nhân họ Nguyễn. Anh viết: "Lại sắp có em nữa rồi nhé Emily của ba! Lần này là hoàng tử rồi kaka".

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Chồng cũ Phi Thanh Vân báo tin sắp chào đón đứa con thứ 5 - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của chồng cũ Phi Thanh Vân nhận được sự quan tâm lớn từ mọi người. Vô số bình luận chúc mừng gửi đến Nguyễn Bảo Duy và vợ Việt kiều.

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Dưới phần bình luận, Bảo Duy cũng thừa nhận với một người quen về thông tin bà xã Thúy Oanh mang thai. Anh nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

Doanh nhân Nguyễn Bảo Duy từng được mọi người biết đến khi là chồng thứ 2 của diễn viên Phi Thanh Vân. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cặp đôi nhanh chóng đổ vỡ. Cả hai có một người con trai chung và hiện đang sống với mẹ. Trước khi tái hôn với “Nữ hoàng dao kéo”, anh từng đổ vỡ một cuộc hôn nhân và có 2 cô con gái riêng. Hậu ly hôn, Nguyễn Bảo Duy nhanh chóng tái hôn lần 3 với doanh nhân Việt kiều Australia tên Thúy Oanh.

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Cách đây ít ngày, nam doanh nhân khoe hình bà xã đưa con gái mới sinh về Việt Nam gặp bố - Ảnh: FBNV

Tháng 3/2019, Bảo Duy và vợ hạnh phúc thông báo con chung đầu tiên ra đời. Sắp tới, cặp đôi sẽ đón thêm thành viên thứ 4 của gia đình.

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Từ khóa:   Nguyễn Bảo Duy

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