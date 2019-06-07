Lộ tin nhắn chồng cũ Phi Thanh Vân đã ly hôn, vừa bỏ vợ 3 đã hứa hẹn cùng người phụ nữ khác và sự thật bất ngờ

Doanh nhân Nguyễn Bảo Duy bức xúc khi bị kẻ xấu giả mạo Facebook tung tin đã chia tay vợ Việt kiều và đang tìm người mới.

Sau khi chia tay Phi Thanh Vân, Nguyễn Bảo Duy nhanh chóng kết hôn với bà xã Việt kiều Úc. Sau đó, anh lập công ty mỹ phẩm riêng. Gần đây, nam doanh nhân lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Nghĩ quẩn, anh từng tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời. Vận đen vẫn chưa hết đeo bám khi mới đây, ông bố 4 con lại bị tung tin đã ly dị vợ và đang tìm người để tâm sự, trút muộn phiền. Cụ thể, anh bị kẻ xấu tạo nick Facebook giả và đi nhắn tin lừa phụ nữ. Người này còn tung tin Bảo Duy đã bỏ vợ, và hứa hẹn sẽ bỏ hết để đi theo người có tên Phong Lan.

Một trong số những tin nhắn Bảo Duy chụp lại và tung lên trang cá nhân để làm rõ sự thật - Ảnh: FBNV Khi biết được điều này, chồng cũ Phi Thanh Vân vô cùng bức xúc. Anh than thở trên trang cá nhân: "Trời ơi! Sao tai họa cứ ập xuống đầu tui hoài vậy nè. Hôm nay tự nhiên có số điện thoại em nào điện thoại tới, bảo là hôm qua anh nhắn tin em, nick em là Phong Lan nè.

Bảo là anh hứa hẹn bỏ hết tất cả để đi theo em... haha tào lao thiệt. Mình bảo là em nhầm rồi em ơi, bạn ấy bảo nick anh là Bảo Duy, Bảo Duy mà. Vậy là không phải rồi em. Thế là bạn ấy quay ra chửi mình không còn gì hết... Con lạy mấy ba, mấy má đừng sử dụng nick và mạo nhận là tui, rồi có số điện thoại luôn mới ghê chứ, để rồi tui bị chửi vậy". Không chỉ tạo nick giả, người này còn có cả số điện thoại của nam doanh nhân khiến anh bị chửi oan - Ảnh: FBNV Hiện Bảo Duy vẫn đang lo trả nợ, chưa có thời gian sang nước ngoài thăm con gái mới sinh - Ảnh: FBNV Hiện tại, Bảo Duy đang tập trung kinh doanh, giải quyết nợ nần. Hơn 1 tháng trước anh vừa nhận tin vui lên chức bố lần 4.

Phi Thanh Vân khóc nức nở bên linh cữu bố, thất thần thắp nén hương tiễn biệt Hiện tại khá nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi vòng hoa và đến nhà tang lễ để chia buồn cùng cô và gia đình.

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