Lộ tin nhắn chồng cũ Phi Thanh Vân đã ly hôn, vừa bỏ vợ 3 đã hứa hẹn cùng người phụ nữ khác và sự thật bất ngờ

Hậu trường 07/06/2019 15:08

Doanh nhân Nguyễn Bảo Duy bức xúc khi bị kẻ xấu giả mạo Facebook tung tin đã chia tay vợ Việt kiều và đang tìm người mới.

Sau khi chia tay Phi Thanh Vân, Nguyễn Bảo Duy nhanh chóng kết hôn với bà xã Việt kiều Úc. Sau đó, anh lập công ty mỹ phẩm riêng. Gần đây, nam doanh nhân lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Nghĩ quẩn, anh từng tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời.

Vận đen vẫn chưa hết đeo bám khi mới đây, ông bố 4 con lại bị tung tin đã ly dị vợ và đang tìm người để tâm sự, trút muộn phiền. Cụ thể, anh bị kẻ xấu tạo nick Facebook giả và đi nhắn tin lừa phụ nữ. Người này còn tung tin Bảo Duy đã bỏ vợ, và hứa hẹn sẽ bỏ hết để đi theo người có tên Phong Lan.

Lộ tin nhắn chồng cũ Phi Thanh Vân đã ly hôn, vừa bỏ vợ 3 đã hứa hẹn cùng người phụ nữ khác và sự thật bất ngờ - Ảnh 1

Lộ tin nhắn chồng cũ Phi Thanh Vân đã ly hôn, vừa bỏ vợ 3 đã hứa hẹn cùng người phụ nữ khác và sự thật bất ngờ - Ảnh 2
Một trong số những tin nhắn Bảo Duy chụp lại và tung lên trang cá nhân để làm rõ sự thật - Ảnh: FBNV

Khi biết được điều này, chồng cũ Phi Thanh Vân vô cùng bức xúc. Anh than thở trên trang cá nhân: "Trời ơi! Sao tai họa cứ ập xuống đầu tui hoài vậy nè. Hôm nay tự nhiên có số điện thoại em nào điện thoại tới, bảo là hôm qua anh nhắn tin em, nick em là Phong Lan nè.

Bảo là anh hứa hẹn bỏ hết tất cả để đi theo em... haha tào lao thiệt. Mình bảo là em nhầm rồi em ơi, bạn ấy bảo nick anh là Bảo Duy, Bảo Duy mà. Vậy là không phải rồi em. Thế là bạn ấy quay ra chửi mình không còn gì hết... Con lạy mấy ba, mấy má đừng sử dụng nick và mạo nhận là tui, rồi có số điện thoại luôn mới ghê chứ, để rồi tui bị chửi vậy".

Lộ tin nhắn chồng cũ Phi Thanh Vân đã ly hôn, vừa bỏ vợ 3 đã hứa hẹn cùng người phụ nữ khác và sự thật bất ngờ - Ảnh 3
Không chỉ tạo nick giả, người này còn có cả số điện thoại của nam doanh nhân khiến anh bị chửi oan - Ảnh: FBNV
Lộ tin nhắn chồng cũ Phi Thanh Vân đã ly hôn, vừa bỏ vợ 3 đã hứa hẹn cùng người phụ nữ khác và sự thật bất ngờ - Ảnh 4
Hiện Bảo Duy vẫn đang lo trả nợ, chưa có thời gian sang nước ngoài thăm con gái mới sinh - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Bảo Duy đang tập trung kinh doanh, giải quyết nợ nần. Hơn 1 tháng trước anh vừa nhận tin vui lên chức bố lần 4. 

Phi Thanh Vân khóc nức nở bên linh cữu bố, thất thần thắp nén hương tiễn biệt

Phi Thanh Vân khóc nức nở bên linh cữu bố, thất thần thắp nén hương tiễn biệt

Hiện tại khá nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi vòng hoa và đến nhà tang lễ để chia buồn cùng cô và gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng cũ Phi Thanh Vân Nguyễn Bảo Duy Phi Thanh Vân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 44 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026