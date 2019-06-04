Hiện tại khá nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi vòng hoa và đến nhà tang lễ để chia buồn cùng cô và gia đình.
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Sau hơn 1 tuần nằm viện, ngày 3/6 vừa qua, bố ruột Phi Thanh Vân đã qua đời vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 81 tuổi. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, hiện tại lễ viếng đang được diễn ra tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP. Hồ Chí Minh). Gia đình Phi Thanh Vân có 5 anh em, có 3 người ở miền Bắc. Hiện tại, tất cả đã đáp chuyến bay sớm nhất đến TP. Hồ Chí Minh để cùng nhau lo hậu sự cho bố.
Sau khi nhận được tin, rất đông bạn bè, đồng nghiệp đã đến thắp hương cho người đã khuất và chia buồn cùng gia quyến. Trên trang Facebook cá nhân, đông đảo cư dân mạng cũng gửi lời động viên Phi Thanh Vân. Mọi người khuyên cô bớt đau buồn, giữ sức khỏe để lo tang lễ chu toàn.
Ngày mai (5/6), thi hài của bố Phi Thanh Vân sẽ được đưa về nghĩa trang Bình Hưng Hòa để hỏa táng. Sau đó, tro cốt của ông sẽ được vợ con đưa về quê hương Thái Bình chôn cất.