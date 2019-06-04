Hiện tại khá nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi vòng hoa và đến nhà tang lễ để chia buồn cùng cô và gia đình.

Sau hơn 1 tuần nằm viện, ngày 3/6 vừa qua, bố ruột Phi Thanh Vân đã qua đời vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 81 tuổi. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, hiện tại lễ viếng đang được diễn ra tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP. Hồ Chí Minh). Gia đình Phi Thanh Vân có 5 anh em, có 3 người ở miền Bắc. Hiện tại, tất cả đã đáp chuyến bay sớm nhất đến TP. Hồ Chí Minh để cùng nhau lo hậu sự cho bố. Gia đình Phi Thanh Vân tại nhà tang lễ - Ảnh: FBNV Hiện tại, Phi Thanh Vân vẫn luôn túc trực bên linh cữu người cha thân yêu. Vì quá đau lòng, cô khóc nghẹn không nói thành lời - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên đau lòng vì không kịp đến bệnh viện nhìn mặt bố lần cuối, trước khi ông trút hơi thở cuối cùng - Ảnh: FBNV Cô khóc nghẹn thắp hương cho bố trước khi đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Internet Sau khi nhận được tin, rất đông bạn bè, đồng nghiệp đã đến thắp hương cho người đã khuất và chia buồn cùng gia quyến. Trên trang Facebook cá nhân, đông đảo cư dân mạng cũng gửi lời động viên Phi Thanh Vân. Mọi người khuyên cô bớt đau buồn, giữ sức khỏe để lo tang lễ chu toàn.

Ngoài lo chu toàn cho lễ tang, cô luôn bên cạnh động viên, chăm sóc mẹ - Ảnh: FBNV Diễn viên Hiền Mai đến thắp hương cho bố Phi Thanh Vân - Ảnh: Internet Nghệ sĩ Hồng Tơ buồn bã đứng trước linh cữu - Ảnh: Internet Ngay khi nhận được tin, nghệ sĩ Kim Tiểu Long đã đến viếng - Ảnh: Internet Nhiều nghệ sĩ đã gửi vòng hoa đến viếng thay lời tiễn biệt - Ảnh: FBNV Ngày mai (5/6), thi hài của bố Phi Thanh Vân sẽ được đưa về nghĩa trang Bình Hưng Hòa để hỏa táng. Sau đó, tro cốt của ông sẽ được vợ con đưa về quê hương Thái Bình chôn cất.

Phi Thanh Vân: Đang ngồi ăn cơm, quạt trần rớt xuống, mẹ tôi bị chấn thương sọ não "Tôi rất buồn và cảm thấy bất lực vì không làm gì được cho mẹ. Nhưng cuộc sống này vốn dĩ là như vậy. Cái cảm giác bất lực xảy ra thường xuyên...", Phi Thanh Vân kể.

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