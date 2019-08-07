Phi Thanh Vân đăng tin tuyển chồng, đọc tiêu chí ai cũng 'sốc tận óc'

Hậu trường 07/08/2019 14:14

Sau thời gian làm mẹ đơn thân, diễn viên Phi Thanh Vân quyết định đăng tin tuyển chồng, đưa ra tiêu chí bất ngờ.

Trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Phi Thanh Vân vừa đăng tải dòng thông báo tuyển chồng khiến mọi người bất ngờ. Bởi trước đó, bà mẹ đơn thân từng cho biết, có rất nhiều đàn ông thành đạt ngỏ lời yêu nhưng cô chưa chấp thuận. Nguyên nhân là vì cô muốn tập trung toàn bộ thời gian và tâm huyết lo cho công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình.

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Dù đã gần như rút lui khỏi làng giải trí, nhưng tên tuổi của Phi Thanh Vân vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng - Ảnh: FBNV

"Nữ hoàng dao kéo" còn đưa ra một loạt các tiêu chí với mong muốn tìm cho mình một người đàn ông phù hợp. Phi Thanh Vân viết: "Em đang tính rao tin tuyển chồng, mẫu tin đơn giản, ngắn gọn và súc tích vậy thôi, cả nhà ý kiến giúp nhé.

Nhà mặt phố, bố làm chuẩn man, gia đình tri thức, sống có đạo đức, yêu thì hừng hực, tin vợ hết mực, gia đình hạnh phúc đẹp vui như mùa hoa nở rực”.

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Cô đăng tin tuyển chồng sau thời gian làm mẹ đơn thân - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, cô nàng còn đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm. Ở tuổi 37 và trải qua một lần sinh nở, "Nữ hoàng dao kéo" vẫn khiến chị em xuýt xoa trầm trồ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, không thua kém thời còn son rỗi.

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Phi Thanh Vân diện đồ gợi cảm, khoe thân hình nuột nà ở tuổi 37 - Ảnh: FBNV

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Để có được nhan sắc như hiện tại, nữ diễn viên đã trải qua gần 20 lần 'dao kéo' - Ảnh: FBNV

Ngay khi đăng tải, bài viết của Phi Thanh Vân đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Mọi người để lại bình luận chúc bà mẹ đơn thân sớm tìm được người đàn ông phù hợp sau 2 lần đổ vỡ.

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Từ khóa:   Phi Thanh Vân

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