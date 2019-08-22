Hậu ly hôn, Hồng Đào khoe ảnh tựa vào lưng người đàn ông đặc biệt: 'Tôi thực sự yên tâm'

Cuộc sống của nghệ sĩ Hồng Đào sau khi cuộc hôn nhân hơn 20 năm đổ vỡ khá bình yên. Cô vẫn tất bật với công việc và khoe ảnh bên đồng nghiệp thân thiết.

Chuyện nghệ sĩ Hồng Đào - Quang Minh xác nhận "đường ai nấy đi" sau hơn 20 năm chung sống khiến công chúng bàng hoàng. Nhiều đồng nghiệp và fan tỏ ra tiếc nuối trước quyết định của vợ chồng danh hài hải ngoại.

Sau 1 tháng công khai ly hôn, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Hậu chia tay, cả hai chọn cho mình cuộc sống bình yên, tìm niềm vui bên công việc và bạn bè.

Sau hơn 20 năm chung sống và có hai con gái xinh đẹp, vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào ly hôn trong êm đẹp - Ảnh: Internet

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Đào nhận được sự chú ý của mọi người khi khoe ảnh thân mật tựa vào lưng nghệ sĩ Minh Nhí trong chuyến công tác Đà Nẵng. Cô còn chú thích hài hước: "Một bờ vai vững chắc trên Bà Nà Hill. Tôi thực sự yên tâm. Dựa một lúc ảnh thầm thì: Dựa hoài vậy bà nội".

Danh hài Hồng Đào khoe ảnh rạng rỡ tựa vào lưng nghệ sĩ Minh Nhí khi đi diễn chung - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người ngưỡng mộ tình bạn thân của Hồng Đào và Minh Nhí: "Người tình không bao giờ cưới hả chị yêu"; "Đôi bạn đồng nghiệp chí thân nổi tiếng mà tôi biết và đã từng ngưỡng mộ"....

Dân mạng để lại bình luận quan tâm cuộc sống của nữ nghệ sĩ - Ảnh: FB

Sau biến cố hôn nhân, nghệ sĩ Hồng Đào đã nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô thường xuyên cập nhật những hình ảnh tươi tắn khi đi quay, hội họp bạn bè trên trang cá nhân.

Vừa tiết lộ mối quan hệ 20 năm, Phi Thanh Vân tiếp tục khoe ảnh thân mật bên chồng cũ Hồng Đào "Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân vừa khoe loạt ảnh thân mật bên nghệ sĩ hài Quang Minh. Cô tiết lộ đang tham gia chung dự án phim với đàn anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-hong-dao-khoe-anh-tua-vao-lung-nguoi-dan-ong-dac-biet-toi-thuc-su-yen-tam-335329.html