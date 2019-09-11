Ly hôn chưa lâu, Hồng Đào bất ngờ nhập viện tại Mỹ

Hậu trường 11/09/2019 16:15

Được biết, nghệ sĩ Hồng Đào nhập viện tại Mỹ vì cơ thể suy nhược. Dù gầy đi thấy rõ nhưng sắc mặt của cô khá rạng rỡ khi đồng nghiệp vào thăm.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng khi đăng ảnh vào thăm nghệ sĩ Hồng Đào tại bệnh viện. Theo chia sẻ, hiện sức khỏe của danh hài hải ngoại đã ổn định và có thể sớm được xuất viện.

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Hồng Vân đến bệnh viện thăm Hồng Đào - Ảnh: FB

"Năm nay khấn Tổ xin phép ngài cho con được cúng Tổ chung với bạn con bên Mỹ và người đã đồng ý. Do vậy bạn con thật hồng hào khỏe mạnh dù đang trong bệnh viện, hôm nay cô ấy đã về nhà và sẽ sớm quay trở lại với công việc thôi. Hồng Đào nhờ Vân chuyển lời cảm ơn tất cả bạn bè đồng nghiệp đã quan tâm và lo lắng cho Đào. Mọi chuyện đang rất tốt và sớm gặp lại mọi người sớm nhất...", nữ nghệ sĩ tiết lộ.

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Hồng Vân cho biết bạn thân bị suy nhược - Ảnh: FB
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Sắc mặt của nữ nghệ sĩ đã hồng hào hơn rất nhiều - Ảnh: FB

Dưới bài viết, rất đông nghệ sĩ như: Tấn Beo, Thúy Nga, Đàm Vĩnh Hưng, Long Nhật... để lại bình luận hỏi thăm và chúc cô nhanh khỏe, sớm quay lại với công việc.

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Nhiều sao Việt hỏi thăm sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Đào - Ảnh: FB

Tháng 7 vừa qua, làng giải trí Việt bàng hoàng khi cuộc hôn nhân hơn 20 năm của vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh và Hồng Đào đổ vỡ. Hậu ly hôn, cặp đôi chọn cuộc sống bình yên, tìm niềm vui trong công việc. Đặc biệt, vì muốn chuyện cũ khép lại một cách nhẹ nhàng, cả hai không có bất cứ phát ngôn nào về chuyện đời tư hậu ly hôn.

Hậu ly hôn, Hồng Đào khoe ảnh tựa vào lưng người đàn ông đặc biệt: 'Tôi thực sự yên tâm'

Hậu ly hôn, Hồng Đào khoe ảnh tựa vào lưng người đàn ông đặc biệt: 'Tôi thực sự yên tâm'

Cuộc sống của nghệ sĩ Hồng Đào sau khi cuộc hôn nhân hơn 20 năm đổ vỡ khá bình yên. Cô vẫn tất bật với công việc và khoe ảnh bên đồng nghiệp thân thiết.

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Từ khóa:   Hồng Vân Hồng Đào Quang Minh và Hồng Đào

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