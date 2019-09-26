Ly hôn nhưng tình nghĩa vẫn còn, Quang Minh gửi lời chúc xúc động đến Hồng Đào trong ngày sinh nhật

Hậu trường 26/09/2019 15:16

Dù đã "đường ai nấy đi" sau hơn 20 năm chung sống nhưng nghệ sĩ Quang Minh vẫn gửi lời chúc tốt đẹp đến vợ cũ Hồng Đào trong ngày sinh nhật.

Nghệ sĩ Quang MinhHồng Đào từng sở hữu cuộc hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cứ ngỡ sau hơn 20 năm mặn nồng, cùng vượt qua vô vàn sóng gió thì không gì có thể chia cắt họ. Thế nhưng tháng 7 vừa qua, cặp đôi bất ngờ thông báo ly hôn khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Cả hai chia tay trong êm đẹp và không nói bất cứ điều gì gây tổn hại đến đối phương. Hậu ly hôn, Quang Minh và Hồng Đào chọn cho mình cuộc sống yên bình, dành thời gian làm việc và chăm lo cho con cái.

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Sau khi tuyên bố ly hôn, cặp đôi không có bất kỳ phát ngôn nào gây ảnh hưởng đến đối phương - Ảnh: Internet

Cách đây ít giờ, Quang Minh bất ngờ chia sẻ lại kỷ niệm cách đây 4 năm kèm lời chúc ý nghĩa gửi đến vợ cũ: "25/9 làm gì làm sao mà quên được ngày này. Thêm 1 tuổi, anh chúc em - mẹ của hai đứa con anh luôn khỏe mạnh, được vạn sự may mắn và bình yên. Happy birthday em nha".

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Quang Minh gửi đến Hồng Đào những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB

Hành động của nam danh hài khiến người hâm mộ không khỏi xúc động, bởi dù đã ly hôn nhưng anh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho vợ cũ. 

Trước đó, nghệ sĩ Hồng Đào cũng khoe ảnh mừng sinh nhật bên hai con gái. Hậu ly hôn, cô vẫn vững niềm tin vào cuộc sống, vui vẻ bên hai tình yêu nhỏ của đời mình.

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Hồng Đào khoe ảnh đón tuổi mới bên hai con...
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... tuy nhiên, cô khiến mọi người lo lắng khi xuất hiện với diện mạo gầy gò, xanh xao - Ảnh: FB

Đông đảo bạn bè và fan hâm mộ đã gửi lời chúc tốt đẹp đến nghệ sĩ Hồng Đào trong ngày sinh nhật. Sau cú sốc hôn nhân đổ vỡ, mọi người hi vọng cô sẽ ngày càng vui vẻ và thành công.

Nghệ sĩ Quang Minh gỡ bỏ ảnh với Hồng Đào sau ly hôn

Nghệ sĩ Quang Minh gỡ bỏ ảnh với Hồng Đào sau ly hôn

Quang Minh đã sử dụng ảnh bên hai con gái thay thế cho hình đại diện chụp cùng Hồng Đào. Trang cá nhân của nghệ sĩ cũng được đổi tên.

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Từ khóa:   Quang Minh Hồng Đào Hồng Đào ly hôn

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