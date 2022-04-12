Quang Minh ở tuổi 63 vẫn sợ 'già', tìm vui nơi công việc để quên đi Hồng Đào

Sự phát triển của nền điện ảnh Việt đã thu hút sự chú ý của Quang Minh, khiến cho nam diễn viên khao khát một sự "lột xác" mới khi đã 63 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Dân Việt, nam diễn viên Quang Minh đã tâm sự nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh sự nghiệp cũng như đời sống của anh. Theo đó, Quang Minh chia sẻ, ở độ tuổi ngoài 60, anh thích đóng các vai tình cảm hơn là vai hài. Ngoài ra, nam diễn viên cũng bày tỏ ý định tự làm phim của mình, anh cho biết mình đã có kịch bản và cả nhà tài trợ nhưng vì lý do dịch bệnh nên anh đành sắp xếp lại việc này sau.

Ở độ tuổi ngoài 60, Quang Minh thích đóng các vai tình cảm hơn là vai hài - Ảnh: Internet Nói về tiêu chí nhận vai diễn, Quan Minh cho biết bản thân luôn chọn lựa kỹ lưỡng từng chút vì khán giả sẽ nhìn vào mà đánh giá, không biết anh chọn vai diễn này vì giúp đỡ hay là lý do nào khác. Tuy vậy, nam diễn viên vẫn tâm sự rằng anh luôn cân nhắc ủng hộ phim của các đạo diễn trẻ vì cảm thấy "thương". Sau thời gian đại dịch, Quang Minh cảm thấy cuộc sống quá "vô thường" nên chọn cách sống chậm lại, làm điều mình thích và khiến cho bản thân vui vẻ, không suy nghĩ nhiều là được. Trong giai đoạn này, anh và vợ cũ là Hồng Đào vẫn thường xuyên liên lạc và hỏi thăm sức khỏe của nhau như những người bạn. Nam diễn viên thường vùi mình vào công việc để lấp đầy khoảng trống sau ly hôn.

Dù đã ly hôn, Quang Minh và Hồng Đào vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp - Ảnh: Internet "Lời khuyên của tôi để giữ sức khỏe, tinh thần lạc quan là không thức khuya. Ở Mỹ tôi ngủ 9h, trước khi ngủ tôi còn dành 30 phút dưỡng da, sáng dậy 6h để tập thể dục, rồi mới đi làm. Tôi vẫn lướt facebook, mạng xã hội nhưng tôi xem chừng mực tin tức chứ không để mình bị ảnh hưởng bởi quá nhiều thông tin tiêu cực." - Quang Minh chia sẻ về thói quen chăm sóc sức khỏe của mình trong thời kỳ dịch bệnh. Ngoài 60, Quang Minh vẫn sợ... già - Ảnh: Internet Ngoài ra, Quang Minh còn tiết lộ bản thân đang sợ một điều đó chính là tuổi già. Nam diễn viên cho hay, thời gian gần đây anh thích gặp gỡ bạn bè là người trẻ hơn vì họ vui vẻ và sống tích cực. Còn những người bạn đồng trang lứa của anh gặp nhau là nói chuyện về thuốc bổ, minh chứng cho việc tuổi già đã đến rồi. "Điều này khiến tôi thấy… sợ già dù chấp nhận sự thật mình không còn trẻ. Tôi thầm cảm ơn tổ nghiệp cho tôi cơ hội được sống với nghề ở độ tuổi này." - Quang Minh bộc bạch.

3 năm sau ly hôn, Quang Minh thú nhận vẫn chưa thể quên đi Hồng Đào Tuy đã ly hôn được một thời gian khá dài, Quang Minh thừa nhận anh vẫn chưa thể quen với việc không có Hồng Đào ở bên cạnh.

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