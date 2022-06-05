Gin Tuấn Kiệt công khai 'thích thơ', phải chăng đang ẩn ý tỏ tình Puka?

Động thái mới nhất của Gin Tuấn Kiệt đã khiến dân tình tin chắc anh và Puka đang có một mối quan hệ trên mức tình bạn với nhau.

Luôn tỏ ra thân thiết với nhau khi xuất hiện trên truyền hình lại còn vô cùng đẹp đôi nên cặp đôi Gin Tuấn Kiệt - Puka luôn được người hâm mộ nhiệt tình "đẩy thuyền". Tuy chưa bao giờ xác nhận chuyện tình cảm nhưng công chúng đều đặt niềm tin rằng mối quan hệ của cả hai không chỉ là bạn bè, đồng nghiệp bình thường.

Mối quan hệ của Gin Tuấn Kiệt - Puka được công chúng tin rằng 'không bình thường' - Ảnh: Internet

Mới đây, một động thái trên mạng xã hội của Gin Tuấn Kiệt đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, nam ca sĩ đăng tải một bức ảnh diện trang phục năng động lên Instagram cá nhân của mình kèm với chú thích: "Anh không thích văn, anh thích thơ. Đối thơ với anh không?".

Bài đăng của Gin Tuấn Kiệt trên tài khoản Instagram cá nhân - Ảnh: Internet

Cứ ngỡ rằng đây chỉ là một caption vô cùng bình thường nhưng netizen đã nhanh chóng "nảy số" khi phát hiện "thơ" ở đây rất có thể là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ - tên thật của Puka. Vì thế, nhiều cư dân mạng đã đặt ra nghi vấn liệu đây có phải là một câu tỏ tình mà Gin Tuấn Kiệt dành cho người tình tin đồn của mình chăng?

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu mà Gin Tuấn Kiệt cùng Puka tung "hint" hẹn hò. Trước đó, cặp đôi đã nhiều lần "úp mở" chuyện yêu đương nên dù chính chủ có chưa xác nhận thì dân tình cũng ngấm ngầm hiểu rõ.

Khi được hỏi rằng có thật sự đang yêu nhau hay không thì cả Gin Tuấn Kiệt và Puka đều khẳng định chỉ xem nhau là bạn bè thân thiết - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, khi được hỏi rằng có thật sự đang trong một mối quan hệ tình cảm với nhau hay không thì cả Gin Tuấn Kiệt và Puka đều khẳng định chỉ xem nhau là bạn bè thân thiết. Những người hâm mộ vẫn cật lực "đẩy thuyền" và gán ghép cặp đôi trên mọi mặt trận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gin-tuan-kiet-cong-khai-thich-tho-phai-chang-dang-an-y-to-tinh-puka-473770.html