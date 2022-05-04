Gin Tuấn Kiệt 'đăng đàn' thả thính 'bâng quơ' ai đó 'Nhìn em anh chỉ muốn cưng chiều', 'người tình tin đồn' cũng 'đớp thính' vu vơ 'cực ngọt', CĐM 'rụng tim' muốn công khai tới nơi rồi

Dù chưa từng công khai chuyện hẹn hò, song tin đồn tình cảm giữa Gin Tuấn Kiệt và Puka dường như đã quá quen thuộc với khán giả. Cả hai liên tục bị soi mặc đồ đôi hay có những cử chỉ thân thiết khiến nhiều người nghi ngờ cặp đôi đang yêu đương bí mật. Và mới đây, cả hai tiếp tục có động thái gây chú ý khiến dân tình càng thêm nghi vấn.

Theo đó, mới đây trên Instagram cá nhân, Gin Tuấn Kiệt đăng tải hình ảnh "cool ngầu" với áo sơ mi trắng và bâng quơ thả thính: "Nhìn em anh chỉ muốn cưng chiều". Sẽ không có gì đáng nói nếu không lâu sau đó, Puka chia sẻ bức ảnh ngồi trên xe hơi và đính kèm 2 câu thơ: "Chiều lòng thiên hạ thì khó chứ chiều mai em rảnh". Không biết vô tình thế nào mà đọc dòng trạng thái của Puka cứ như cô đang đáp lại Gin Tuấn Kiệt, cộng thêm thời điểm đăng bài trước sau của cả hai thì đây chính là cơ sở để cư dân mạng khẳng định cặp đôi đang công khai tán tỉnh nhau. Tuy nhiên, có ẩn ý gì không thì chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Còn đối với người hâm mộ "đẩy thuyền" lúc này chắc hẳn đang phấn khích lắm đây.