Gin Tuấn Kiệt 'đăng đàn' thả thính 'bâng quơ' ai đó 'Nhìn em anh chỉ muốn cưng chiều', 'người tình tin đồn' cũng 'đớp thính' vu vơ 'cực ngọt', CĐM 'rụng tim' muốn công khai tới nơi rồi

Hậu trường 04/05/2022 09:59

Gin Tuấn Kiệt vừa đăng trạng thái thả thính vu vơ liền bị người tình tin đồn đáp trả cực ngọt.

Dù chưa từng công khai chuyện hẹn hò, song tin đồn tình cảm giữa Gin Tuấn Kiệt và Puka dường như đã quá quen thuộc với khán giả. Cả hai liên tục bị soi mặc đồ đôi hay có những cử chỉ thân thiết khiến nhiều người nghi ngờ cặp đôi đang yêu đương bí mật. Và mới đây, cả hai tiếp tục có động thái gây chú ý khiến dân tình càng thêm nghi vấn.

Gin Tuấn Kiệt 'đăng đàn' thả thính 'bâng quơ' ai đó 'Nhìn em anh chỉ muốn cưng chiều', 'người tình tin đồn' cũng 'đớp thính' vu vơ 'cực ngọt', CĐM 'rụng tim' muốn công khai tới nơi rồi - Ảnh 1
Gin và PuKa nhiều lần lộ nghi vấn hẹn hò cùng nhau - Ảnh: IGNV

 

Theo đó, mới đây trên Instagram cá nhân, Gin Tuấn Kiệt đăng tải hình ảnh "cool ngầu" với áo sơ mi trắng và bâng quơ thả thính: "Nhìn em anh chỉ muốn cưng chiều". Sẽ không có gì đáng nói nếu không lâu sau đó, Puka chia sẻ bức ảnh ngồi trên xe hơi và đính kèm 2 câu thơ: "Chiều lòng thiên hạ thì khó chứ chiều mai em rảnh". Không biết vô tình thế nào mà đọc dòng trạng thái của Puka cứ như cô đang đáp lại Gin Tuấn Kiệt, cộng thêm thời điểm đăng bài trước sau của cả hai thì đây chính là cơ sở để cư dân mạng khẳng định cặp đôi đang công khai tán tỉnh nhau. Tuy nhiên, có ẩn ý gì không thì chỉ có người trong cuộc hiểu rõ. Còn đối với người hâm mộ "đẩy thuyền" lúc này chắc hẳn đang phấn khích lắm đây.

 

Gin Tuấn Kiệt 'đăng đàn' thả thính 'bâng quơ' ai đó 'Nhìn em anh chỉ muốn cưng chiều', 'người tình tin đồn' cũng 'đớp thính' vu vơ 'cực ngọt', CĐM 'rụng tim' muốn công khai tới nơi rồi - Ảnh 2
Gin thả thính vu vơ - Ảnh: IGNV

 

Gin Tuấn Kiệt 'đăng đàn' thả thính 'bâng quơ' ai đó 'Nhìn em anh chỉ muốn cưng chiều', 'người tình tin đồn' cũng 'đớp thính' vu vơ 'cực ngọt', CĐM 'rụng tim' muốn công khai tới nơi rồi - Ảnh 3
Puka có động thái đớp thính nhẹ - Ảnh: IGNV

Dù không biết thực hư thế nào, CĐM vẫn tiếp tục tích cực 'đẩy thuyền' cặp đôi cặp bến vào một ngày không xa.

Gin Tuấn Kiệt lại "lộ hint" yêu đàn chị trên sóng truyền hình, netizen "thừa cơ hội" réo tên Puka, có chắc yêu là đây?

Gin Tuấn Kiệt lại "lộ hint" yêu đàn chị trên sóng truyền hình, netizen "thừa cơ hội" réo tên Puka, có chắc yêu là đây?

Showbiz Việt có nhiều cặp đôi chị-em từng làm dân tình điên đảo trong thời gian dài. Nhiều cặp công khai mối quan hệ nhưng cũng có những cặp đôi dù bị bắt hint liên tục nhưng vẫn một mực phủ nhận tin đồn.

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Từ khóa:   gin tuấn kiệt puka Gin Tuấn Kiệt - Puka

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