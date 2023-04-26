Chi tiết nhỏ trên tay khiến dân tình đặt nghi vấn: Puka sắp có 'tin vui'?

Bên cạnh nhan sắc lão hóa ngược gây chú ý, chi tiết nhỏ trên tay Puka cũng khiến dân mạng bàn tán xôn xao.

Hôm qua, trên trang Instagram cá nhân, Puka đã được dịp chiêu đãi cộng đồng mạng bằng loạt ảnh khoe cận nhan sắc ngày càng thăng hạng. Kèm theo đó, nữ diễn viên cũng đăng tải dòng trạng thái đầy hóm hỉnh gây chú ý: "Nàng Thơ". Nhan sắc không tuổi của "hotgirl làng hài" được khán giả khen ngợi - Ảnh: Instagram Khác với hình ảnh thường thấy trong những bộ trang phục "ngầu đét" cùng lớp make up đậm trước đó, Puka ở thời điểm hiện tại gây thương nhớ bởi nét đẹp trong veo, dịu dàng tựa nàng thơ. Sở hữu gương mặt thon gọn cùng ngũ quan hài hòa, chỉ cần điểm thêm ít son môi, "hotgirl làng hài" đã khiến người hâm mộ không khỏi xao xuyến khi hoàn toàn nổi bật trong khung ảnh.

Nhan sắc lão hóa ngược của Puka - Ảnh: Instagram Ngoài những bình luận khen ngợi cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của Puka, người hâm mộ cũng xôn xao với chiếc nhẫn kim cương trên ngón á út của Puka. Dường như ngay lập tức, chủ đề trên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và là nội dung được bàn tán rôm rả trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Netizen đều tập trung vào bàn tay đeo nhẫn ngón áp út của Puka - Ảnh:Chụp màn hình Thực tế, nếu quan sát kỹ các bức ảnh gần đây của Puka, người hâm mộ cũng dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên rất thường xuyên đeo nhẫn ở ngón áp út. Một bộ phận netizen cũng dự đoán, đây có lẽ chỉ là món trang sức mà "hotgirl làng hài" yêu thích mà thôi.

Puka vẫn đeo nhẫn trong ngón áp út trong các bức hình trước đó - Ảnh:Instagram Thời điểm hiện tại, mối quan hệ của Gin Tuấn Kiệt và Puka vẫn nằm trong sự chú ý của người hâm mộ. Cả hai không ít lần vướng tin đồn hẹn hò với nhau. Thế nhưng, bất kể người hâm mộ suy nghĩ hay đồn đoán thế nào thì người trong cuộc đều giữ im lặng. Puka và Gin Tuấn Kiệt nhiều lần bị đồn hẹn hò. Hiện tại, tuy Puka vẫn chưa lên tiếng về việc được "chốt đơn" hay sắp đón "tin vui". Sau cuộc tình tan vỡ với đạo diễn Diệp Tiên, hiện tại Puka hạn chế nhắc đến chuyện tình cảm và chưa có dự định kết hôn.

Cuộc sống kín tiếng tại Mỹ của con trai NSND Diệp Lang sau 3 năm 'đường ai nấy đi' với Puka Mối tình của Diệp Tiên và Puka từng khiến rất nhiều người ngưỡng mộ vì sự ngọt ngào, luôn đồng hành cùng nhau. Tuy nhiên, vào năm 2019, cặp đôi đã xác nhận chia tay sau hơn 3 năm sống chung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-tiet-nho-tren-tay-khien-dan-tinh-at-nghi-van-puka-sap-co-tin-vui-576648.html