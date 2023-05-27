Bất ngờ: Cuộc sống hiện tại của NSND Minh Hằng sau nhiều biến cố

Sao Việt 27/05/2023 11:05

Mới đây, NSND Minh Hằng quay trở lại với hình ảnh một người mới, sống một mình trong căn nhà vườn rộng (Hà Nội), làm bạn với thú cưng và coi chúng như con.

NSND Minh Hằng (sn 1961) là diễn viên gạo cội của sân khấu miền Bắc và điện ảnh Việt Nam. Tên tuổi NSND Minh Hằng gắn liền với vai "Táo bà" của chương trình "Gặp nhau cuối năm" và các vai diễn trong phim: "Người Hà Nội", "Trở về giữa yêu thương", "Đấu trí",

Bất ngờ: Cuộc sống hiện tại của NSND Minh Hằng sau nhiều biến cố - Ảnh 1
NSND Minh Hằng

Là diễn viên khóa I của Nhà hát Tuổi trẻ, cùng khóa với các NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSƯT Chí Trung.

Bất ngờ: Cuộc sống hiện tại của NSND Minh Hằng sau nhiều biến cố - Ảnh 2
Diễn viên Minh Hằng là gương mặt nổi bật của làng phim truyền hình những năm của thập niên 80-90

Có thể thấy, sự nghiệp thành công nhưng cuộc sống của NSND Minh Hằng khá lận đận. Nữ nghệ sĩ từng kết hôn năm 21 tuổi với một chàng trai Hà Nội. Nhưng cuộc hôn nhân này nhanh chóng kết thúc.

Cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Minh Hằng khá khép mình lại, không dám bắt đầu với người đàn ông nào khác. Đến hơn 20 năm sau, khi đã ở tuổi xế chiều, NSND Minh Hằng mới kết hôn với Tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ sau 8 năm được ông theo đuổi. Kể từ đó, nữ nghệ sĩ cuộc sống an yên, vui vẻ khi đã vào độ tuổi U50. Ngỡ tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi nhưng tháng 3/2021, bạo bệnh đã khiến ông xã của Minh Hằng ra đi mãi mãi. Cũng trong năm đó, bố ruột của chị qua đời khiến NSND Minh Hằng gần như gục ngã.

Bất ngờ: Cuộc sống hiện tại của NSND Minh Hằng sau nhiều biến cố - Ảnh 3
Tuy nhiên, nghệ sĩ đã thích nghi với cuộc sống hiện tại, hài lòng và trở nên mạnh mẽ hơn

Giờ đây, NSND Minh Hằng đã quen với cuộc sống một mình, làm bạn với thú cưng và coi chúng như con, không cần lệ thuộc ai. Trên trang cá nhâ,, nữ "Táo quân" đã có những trải lòng trên trang cá nhân: "Trước đây tôi vẫn thường dành nhiều thời gian bên người khác, đi đâu, làm việc gì cũng vậy… Ở một mình sợ lắm, làm một mình lo lắm kể cả tiêu tiền một mình cũng chán lắm. Nhất là sau khi cha tôi mất, chồng tôi mất rồi dịch covid ập đến, bạn bè, người thân bị cách ly, bản thân tôi vật lộn tự chăm sóc mình và lo việc cúng bái người thân cũng một mình. Có lúc tôi hoảng, tôi bị stress, mắt mờ, tóc rụng một thời gian cứ ngỡ sẽ phải ngồi xe lăn".

Bất ngờ: Cuộc sống hiện tại của NSND Minh Hằng sau nhiều biến cố - Ảnh 4
Bất ngờ: Cuộc sống hiện tại của NSND Minh Hằng sau nhiều biến cố - Ảnh 5
Tôi quen với việc ăn ngủ, vui chơi, tiêu tiền đều một mình, không dựa vào người khác, ít chia sẻ niềm vui, không phụ thuộc vào cảm xúc đám đông. Tôi tự nhủ hãy sống sao cho tử tế, trọn vẹn, tự khen và vòng tay ra sau lưng để ôm chính mình

Mới đây, sau rất nhiều nỗi buồn chuyện gia đình, NSND Minh Hằng nhận lời tham gia "A Hi Hi" bởi… lâu không được lên Sa Pa - bối cảnh chính của phim. “Sau bao năm quay lại Sa Pa khí hậu, phong cảnh, con người nơi đây luôn ấm áp... khiến U60 như tôi lúc nào cũng vui, muốn chụp ảnh check-in”, NSND Minh Hằng chia sẻ.

Đồn thời, đạo diễn Nguyễn Love chia sẻ series sitcom "A Hi Hi" ngoài sự tham gia của NSND Minh Hằng còn có sự diễn xuất của nhiều nghệ sĩ khác như: NSND Quốc Anh, NSƯT Phú Thăng, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo), NSƯT Đới Quân, nghệ sĩ Xuân Nghĩa, Thái Sơn, Cường Cá, Mạnh Quân, Hồng Anh, ca sĩ Tim…

Bất ngờ: Cuộc sống hiện tại của NSND Minh Hằng sau nhiều biến cố - Ảnh 6
NSƯT Phú Thăng cũng tham gia phim "A Hi Hi"

Series sitcom "A Hi Hi" hướng tới đối tượng khán giả là người dân tộc. Đạo diễn Nguyễn Love khẳng định, sau những giờ lao động vất vả trên nương rẫy, họ chắc chắn sẽ tìm thấy niềm vui khi xem series hài này. Đạo diễn Nguyễn Love cũng mong qua những thước phim sẽ đưa hình ảnh Tây Bắc, Sa Pa đến với mọi người nhiều hơn.

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