NSND Thanh Loan 'Biệt động Sài Gòn' khẳng định nếu có kiếp sau sẽ không theo nghiệp diễn viên, lý do khiến nhiều người bất ngờ

NSƯT Thanh Loan sinh năm 1951 tại Hà Nội, gia đình bà nhiều đời có truyền thống kinh doanh tuy nhiên đến bà thì lại rẽ sang hoạt động nghệ thuật. 15 tuổi, cô thiếu nữ Hà Nội gốc có vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện ấy đã nổi tiếng khắp khu phố, 16 tuổi, bà vào trường Nghệ thuật Quân đội theo học lớp diễn viên Nhờ vào ngoại hình của mình bà nhanh chóng được tiến thân vào giới điện ảnh Việt Nam không lâu sau đó.

Nhan sắc của NSND Thanh Loan thời trẻ khiến bao người mê đắm

Nghệ sĩ nhân dân Thanh Loan hiện tại rất rạng ngời và tươi trẻ dù ở tuổi thất thập

Tuy nhiên mãi đến năm 1986 Thanh Loan mới nhận được lời mời tham gia phim Biệt động Sài Gòn giúp tến tuổi đi lên cho đến hiện tại. Khi nhận lời tham gia diễn xuất trong phim, nghệ sĩ Thanh Loan là một phát thanh viên vì đọc kịch bản thấy hay nên bà nhận lời dù trước đó đoàn phim đã quay được 1 năm trời. Sau đó, chính bà cũng không ngờ quá trình hoàn thiện bộ phim kéo dài đến 4 năm.