Yêu nghề như NSND Lê Khanh từng mãi mê làm việc đến mức sảy thai, khẳng định bản thân 'chỉ đẹp trên phim ngoài đời thì xâu'

Sao Việt 11/05/2023 12:07

NSND Lê Khanh gần đây đã có dịp trải lòng về cuộc sống và nghề nghiệp, cô tiết lộ góc khuất của một nghệ sĩ đằng sau sân khấu là những đau thương, day dứt mãi không nguôi.

NSND Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh, cô sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cô được đông đảo công chúng biết đến với vai trò là một diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ kịch nói và là một đạo diễn nổi tiếng của màn ảnh Việt. Lê Khanh là một nghệ sĩ tài năng, cô được xem là trường hợp hiếm hoi được phong danh hiệu NSƯT, NSND trước tuối. 

Yêu nghề như NSND Lê Khanh từng mãi mê làm việc đến mức sảy thai, khẳng định bản thân 'chỉ đẹp trên phim ngoài đời thì xâu' - Ảnh 1
NSND Lê Khanh từng có thời gian vắng bóng trên phim ảnh để toàn tâm toàn ý cho sân khấu kịch. 

Sau 5 năm ''mất tích'' khỏi làng ảnh Việt, NSND Lê Khanh bất ngờ trở lại với điện ảnh trong bộ phim Nơi giấc mơ tìm về. Tài hoa là thế những NSND Lê Khanh từng phải chịu nhìu đau khổ dày vò vì những câu chuyện đằng sau ánh hào quang của một người nghệ sĩ mà mới đây cô mới có dịp trải lòng với công chúng và người hâm mộ.

Yêu nghề như NSND Lê Khanh từng mãi mê làm việc đến mức sảy thai, khẳng định bản thân 'chỉ đẹp trên phim ngoài đời thì xâu' - Ảnh 2
NSND Lê Khanh xinh đẹp rạng ngời ở tuổi ''xế chiều'' 

Nữ nghệ sĩ chia sẻ thời điểm cô đang mang thai bé thứ hai và cô được giao vai Thúy trong vở kịch Bến bờ xa lắc. NSND Lê Khanh kể lại vào đêm tổng duyệt vở kịch, cô bị động thai, nên từng băn khoăn việc liệu có nên tiếp tục ra sân khấu diễn tiếp hay xin nghỉ. "Giây phút tổng duyệt đến rồi, giờ mình làm sao. Gần 700 khán giả đã ngồi kín cả rạp rồi", NSND Lê Khanh nhớ lại. 

Yêu nghề như NSND Lê Khanh từng mãi mê làm việc đến mức sảy thai, khẳng định bản thân 'chỉ đẹp trên phim ngoài đời thì xâu' - Ảnh 3
NSND Lê Khanh trong vai Thúy của vở kịch Bến bờ xa lắc. 

Sau đó NSND Lê Khanh đã kịp thời đi đến bệnh viện, cô được bác sĩ tiêm thuốc để giữ thai. Sau khi diễn xong cô lập tức nhập viện. Tuy nhiên, sau đó 5 ngày, nữ nghệ sĩ đã không thể giữ lại em bé bên mình đây cũng là điều cô day dứt và tiếc nuối cả một đời. 

Tuy nhiên vì quá yêu nghề, cô đã nhanh chóng dẹp bỏ đau thương và tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn với nghiệp diễn, cô cho biết hào quang của một nghệ sĩ đôi khi cũng cần đánh đổi rất nhiều thứ, nữ nghệ sĩ cho biết hiện tại mình hài lòng với những gì đang cống hiến. NSND Lê Khanh cũng từng chia sẻ: ''Thật ra cuộc sống của những người nghệ sĩ nó cực ở chỗ, chúng tôi không có đỉnh cao. Thành công của ngày hôm nay thì ngày mai lại mất rồi, lại vào một cái gì đó mới, sểnh tay một tí, mệt mỏi một tí, lười một tí, thất bại luôn"

Yêu nghề như NSND Lê Khanh từng mãi mê làm việc đến mức sảy thai, khẳng định bản thân 'chỉ đẹp trên phim ngoài đời thì xâu' - Ảnh 4
Lê Khanh vai mẹ chồng khó tính trong phim điện ảnh Gái già lắm chiêu 
Yêu nghề như NSND Lê Khanh từng mãi mê làm việc đến mức sảy thai, khẳng định bản thân 'chỉ đẹp trên phim ngoài đời thì xâu' - Ảnh 5
 Lê Khanh và sắc vóc sang trọng rất thích hợp vào vai mệnh phụ phu nhân gai góc và cay nghiệt trong Gái già lắm chiêu

NSND Lê Khanh được biết đến là một trong những biểu tượng xinh đẹp của làng điện ảnh Việt, tuy nhiên cô đã có chia sẻ thú vị khiến khán giả bất ngời vị nhận định bản thân ở ngoài xấu hơn trên phim. Cô cho biết bản thân trên sân khấu có thể tỏa sáng và cực kỳ cuốn hút, tuy nhiên ngoài đời nữ nghệ sĩ khẳng định nếu không son phấn có lẽ cố sẽ làm mất doanh thu phòng vé mất, Lê Khanh chia sẻ vui. 

Yêu nghề như NSND Lê Khanh từng mãi mê làm việc đến mức sảy thai, khẳng định bản thân 'chỉ đẹp trên phim ngoài đời thì xâu' - Ảnh 6
Nhờ vẻ đẹp trong sáng, hiền lành Lê Khanh được mời đóng vai tu sĩ Băng Thanh trong phim nhựa "Săn bắt cướp" cuối thập niên 1980.
Yêu nghề như NSND Lê Khanh từng mãi mê làm việc đến mức sảy thai, khẳng định bản thân 'chỉ đẹp trên phim ngoài đời thì xâu' - Ảnh 7
NSND Lê Khanh thời trẻ có vẻ đẹp dịu dàng, hiền thục khiến ai cũng mê đắm
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Từ khóa:   sao Việt NSND Lê Khanh cuộc đời Lê Khanh

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