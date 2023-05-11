Chiêm ngưỡng nhan sắc bà mẹ 4 con xinh đẹp nhất nhì Vbiz: U40 vẫn còn 'mướt mắt', thân hình siêu chuẩn cùng gương mặt 'lão hóa ngược' khiến chị em không khỏi xuýt xoa ganh tị

Sao Việt 11/05/2023 10:47

Trải qua 4 lần sinh nở nhưng vóc dáng hiện tại của Jennifer Phạm vẫn khiến nhiều người phải bất ngờ vì quá nuột nà, không khác gì 'tượng tạc'.

Jennifer Phạm sở hữu cuộc sống đáng mơ ước ở tuổi 38 với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và nhan sắc ngày càng lên hương. Cô luôn xuất hiện trước truyền thông, công chúng với diện mạo sang trọng, quý phái, trên người toàn hàng hiệu đắt đỏ, trang sức cao cấp. Không chỉ thường xuyên cập nhật những chuyến du lịch cùng chồng ở khắp nơi mà ông xã còn đồng hành và ủng hộ cho công việc của Jennifer Phạm.

Chiêm ngưỡng nhan sắc bà mẹ 4 con xinh đẹp nhất nhì Vbiz: U40 vẫn còn 'mướt mắt', thân hình siêu chuẩn cùng gương mặt 'lão hóa ngược' khiến chị em không khỏi xuýt xoa ganh tị - Ảnh 1
Jennifer Phạm sở hữu cuộc sống đáng mơ ước ở tuổi 38 với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và nhan sắc ngày càng lên hương

Nhưng một trong những điều khiến dân tình nhắc đến Jennifer Phạm nhiều nhất chính là ngoại hình của mỹ nhân U40. Mặc dù đã trải qua 4 lần sinh nở nhưng vóc dáng hiện tại của Jennifer Phạm khiến nhiều người phải bất ngờ vì quá nuột nà, gợi cảm. Cùng với đó là nhan sắc "lão hóa ngược", thần thái rạng rỡ, tươi tắn khiến nàng Hậu 8X luôn chiếm "spotlight" trong mỗi khung hình mà cô xuất hiện.

Chiêm ngưỡng nhan sắc bà mẹ 4 con xinh đẹp nhất nhì Vbiz: U40 vẫn còn 'mướt mắt', thân hình siêu chuẩn cùng gương mặt 'lão hóa ngược' khiến chị em không khỏi xuýt xoa ganh tị - Ảnh 2
Mặc dù đã trải qua 4 lần sinh nở nhưng vóc dáng hiện tại của Jennifer Phạm khiến nhiều người phải bất ngờ vì quá nuột nà, gợi cảm 

Jennifer Phạm từng chia sẻ, mỗi lần lên bàn sinh cô đều tăng trung bình 20 - 25kg so với bình thường. Đặc biệt là trong những tháng gần cuối thai kỳ thì tốc độ tăng cân càng nhanh chóng mặt hơn. Dù yêu thiên chức làm mẹ nhưng nàng Hậu vẫn phải thừa nhận, sau mỗi lần sinh con, người phụ nữ không tránh khỏi thiệt thòi về ngoại hình, ngoài sức khỏe kém đi thì ngoại hình, vóc dáng, da dẻ thay đổi rất nhiều.

Chiêm ngưỡng nhan sắc bà mẹ 4 con xinh đẹp nhất nhì Vbiz: U40 vẫn còn 'mướt mắt', thân hình siêu chuẩn cùng gương mặt 'lão hóa ngược' khiến chị em không khỏi xuýt xoa ganh tị - Ảnh 3
Jennifer Phạm từng chia sẻ, mỗi lần lên bàn sinh cô đều tăng trung bình 20 - 25kg so với bình thường 

Nhưng khác với nhiều mẹ bỉm thường bị stress về vấn đề ngoại hình sau sinh, Jennifer Phạm lại đối mặt với chuyện này khá nhẹ nhàng. Cô quan niệm, phụ nữ sau khi lập gia đình và sinh con vẫn phải dành thời gian yêu thương bản thân mình, chăm chút cho ngoại hình, vóc dáng, làn da. Vì thế nên sau khi sinh khoảng 1 tháng, nàng Hậu đã bắt đầu bước vào công cuộc lấy lại vóc dáng.

Chiêm ngưỡng nhan sắc bà mẹ 4 con xinh đẹp nhất nhì Vbiz: U40 vẫn còn 'mướt mắt', thân hình siêu chuẩn cùng gương mặt 'lão hóa ngược' khiến chị em không khỏi xuýt xoa ganh tị - Ảnh 4
Chỉ trong thời gian vài tháng, Jennifer Phạm đã giảm được 14kg và hồi lại thân hình săn chắc 

Chỉ trong thời gian vài tháng, Jennifer Phạm đã giảm được 14kg và hồi lại thân hình săn chắc. Hiện tại, bà mẹ 4 con chẳng những sở hữu body đẹp so với độ tuổi mà vẻ gợi cảm, quyến rũ còn khiến các cô gái trẻ phải ngưỡng mộ.

Dù đã ngoài 35 và trải qua 4 lần sinh con song Jennifer Phạm vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, nhan sắc rạng rỡ. Thậm chí, nhiều người nhận xét so với thời điểm đăng quang hoa hậu, người đẹp 8X ngày càng nhuận sắc hơn. Nhiều người ngưỡng mộ khi nàng hậu 8X giữ được vóc dáng thon thả dù đã nhiều lần sinh con. Bên cạnh đó, một số khán giả cho rằng cuộc sống hôn nhân viên mãn giúp cho Jennifer Phạm ngày càng rạng rỡ hơn. 

Chiêm ngưỡng nhan sắc bà mẹ 4 con xinh đẹp nhất nhì Vbiz: U40 vẫn còn 'mướt mắt', thân hình siêu chuẩn cùng gương mặt 'lão hóa ngược' khiến chị em không khỏi xuýt xoa ganh tị - Ảnh 5
Nhiều người nhận xét so với thời điểm đăng quang hoa hậu, người đẹp 8X ngày càng nhuận sắc hơn 

Đối với Jennifer Phạm, để giữ được vóc dáng “vạn người mê" như hiện tại là kết quả của quá trình ăn uống khoa học và chăm chỉ tập luyện. Cô thường kết hợp tập gym, yoga. Đồng thời, bà mẹ 4 con còn tham gia chơi golf. Người đẹp 8X thường xuyên đăng tải những hình ảnh trên sân golf cùng hội bạn thân gồm Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. 

Chiêm ngưỡng nhan sắc bà mẹ 4 con xinh đẹp nhất nhì Vbiz: U40 vẫn còn 'mướt mắt', thân hình siêu chuẩn cùng gương mặt 'lão hóa ngược' khiến chị em không khỏi xuýt xoa ganh tị - Ảnh 6
Để giữ được vóc dáng “vạn người mê" như hiện tại là kết quả của quá trình ăn uống khoa học và chăm chỉ tập luyện 

Nhờ sở hữu vóc dáng nóng bỏng, Jennifer Phạm thoải mái khi đăng tải hình ảnh diện bikini trên trang cá nhân. Hay khi xuất hiện tại sự kiện, người đẹp biến hóa nhiều phong cách thời trang khác nhau, khi thì nữ tính, thanh lịch, lúc lại gợi cảm, quyến rũ. Cô nhận được lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng. 

Chiêm ngưỡng nhan sắc bà mẹ 4 con xinh đẹp nhất nhì Vbiz: U40 vẫn còn 'mướt mắt', thân hình siêu chuẩn cùng gương mặt 'lão hóa ngược' khiến chị em không khỏi xuýt xoa ganh tị - Ảnh 7
Nhiều ý kiến cho rằng một phần do có chồng yêu chiều nên nhan sắc mỹ nhân mới ngày càng rạng rỡ như thế 

Jennifer Phạm sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006. Năm 2007 nàng hậu kết hôn với ca sĩ Quang Dũng. Cặp đôi có với nhau một con trai nhưng cuộc tình nhanh chóng đổ vỡ chỉ sau 2 năm bên nhau. Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, Jennifer Phạm tìm được bến đỗ mới bên doanh nhân Nguyễn Đức Hải. Ông xã của cô là con cả trong một gia đình tri thức có tiếng. Ngoài kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, Đức Hải còn là chủ sở hữu hai phòng tập thể hình ở Hà Nội.

Chiêm ngưỡng nhan sắc bà mẹ 4 con xinh đẹp nhất nhì Vbiz: U40 vẫn còn 'mướt mắt', thân hình siêu chuẩn cùng gương mặt 'lão hóa ngược' khiến chị em không khỏi xuýt xoa ganh tị - Ảnh 8
Gia đình viên mãn của hoa hậu Jennifer Phạm 

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Hoa hậu Jennifer Phạm hội tụ cùng dàn mỹ nhân, chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng: 'bốn lần sinh nở vẫn như lần đầu'

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