Chỉ một chi tiết, hé lộ mối quan hệ thật của Hoa hậu Jennifer Phạm và mẹ chồng

Cuộc sống viên mãn của Hoa hậu Jennifer Phạm bên doanh nhân Đức Hải khiến công chúng ngưỡng mộ. Cô dành được trọn tình yêu thương của chồng và cả gia đình chồng.

Hoa hậu Jennifer Phạm từng đổ vỡ một cuộc hôn nhân với ca sĩ Quang Dũng. Thời điểm công khai ly hôn, cặp đôi đình đám đã có một cậu con trai tên Bảo Nam. Sau đổ vỡ, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 tìm được hạnh phúc mới bên chồng doanh nhân. Cô tái hôn với doanh nhân Đức Hải vào cuối năm 2012. Sau 8 năm chung sống, nàng hậu đang trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc và có với ông xã 3 người con.

Cặp đôi vừa đi hâm nóng tình yêu ở Đà Lạt - Ảnh: FB

Trải qua 4 lần sinh nở, Jennifer Phạm được mệnh danh là mỹ nhân "càng đẻ càng đẹp" của Vbiz. Dường như cuộc sống hôn nhân viên mãn, được ông xã yêu thương hết mực chính là "thần dược" giúp cô ngày càng trẻ trung và gợi cảm.

Bên cạnh người chồng tâm lý, Hoa hậu châu Á tại Mỹ còn khiến nhiều chị em ngưỡng mộ khi giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình bên chồng. Cô có được người mẹ chồng tâm lý, thương con dâu như ruột thịt. Tối 3/7, mẹ chồng Jennifer Phạm đã bay từ TP. HCM ra Hà Nội mừng sinh nhật con dâu.

Nụ cười hạnh phúc của Jennifer Phạm khi được mẹ chồng bay ra Hà Nội mừng sinh nhật - Ảnh: Internet

Nàng hậu hạnh phúc chia sẻ: 'Có mẹ ở đây là món quà quý giá nhất tôi được nhận trong hôm nay' - Ảnh: Internet

Doanh nhân Đức Hải thể hiện tình yêu dành cho vợ trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB

Trước đó, mẹ ruột doanh nhân Đức Hải còn ra Hà Nội trước cả tháng để chăm sóc con dâu khi cô sắp đến ngày sinh nở. Tình cảm "mẹ chồng - nàng dâu" tốt đẹp nhà Jennifer Phạm là niềm ao ước của nhiều chị em.

Mẹ 4 con Jennifer Phạm diện bikini bé xíu, khoe eo thon, vòng 3 căng tròn khó cưỡng Ở tuổi U40 và trải qua 4 lần sinh nở, nhưng sắc vóc của Hoa hậu Jennifer Phạm vẫn khiến nhiều chị em phải trầm trồ ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-mot-chi-tiet-he-lo-moi-quan-he-that-cua-hoa-hau-jennifer-pham-va-me-chong-366461.html