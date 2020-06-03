Nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng của Hoa hậu Jennifer Phạm sau 4 lần sinh nở, được mọi người khen nức nở

Hậu trường 03/06/2020 14:48

Nhan sắc rạng rỡ của Hoa hậu Jennifer Phạm khiến nhiều chị em trầm trồ, ngưỡng mộ. Cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn sau khi sinh con thứ 4.

Mới đây, Hoa hậu Jennifer Phạm vừa đăng tải bức ảnh mới nhất của mình lên trang cá nhân. Bức ảnh selfie cận mặt của Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng.

Trong ảnh, mỹ nhân sinh năm 1985 trang điểm kỹ lưỡng, diện trang phục lộng lẫy. Có thể thấy, Jennifer Phạm đã lấy lại vóc dáng thon gọn sau khi sinh con thứ 4. Cô hào hứng viết: "Hạnh phúc là khi bạn biết đánh giá cao và yêu lấy những gì bạn đang có".

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Chị em phát hờn trước độ trẻ trung và xinh đẹp của Jennifer Phạm - Ảnh: FB

Bức ảnh cận mặt của Hoa hậu Jennifer Phạm thu hút sự quan tâm lớn từ mọi người. Hầu hết dân mạng đều dành những lời "có cánh" ngợi khen nhan sắc của bà mẹ 4 con: "Sao xinh quá vậy trời", "Xinh lắm nàng ơi", "Gái 4 con mà xinh vậy", "Khuôn mặt nhìn thật phúc hậu", "Chị rất thích em từ cái nhìn đầu tiên nhất là cá tính mạnh mẽ, chúc mừng em gặp được người yêu thương em, vì em xứng đáng hưởng được điều đó, chúc mãi mãi hạnh phúc".

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Ở tuổi 35 và trải qua 4 lần sinh nở, cô nàng vẫn sở hữu vẻ đẹp khó ai bì - Ảnh: FB

Được biết, ở tháng thứ 7 của thai kỳ, cô đã tăng hơn 10kg. Thế nhưng chỉ sau thời gian ngắn, bà mẹ bỉm sữa đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng và trở lại với công việc.

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Tình cảm ngọt ngào của nàng hậu và chồng khiến bao người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Trong thời gian mang thai và sinh con, Jennifer Phạm được chồng và gia đình bên chồng yêu thương, chăm sóc hết mực. Mẹ chồng nàng hậu còn bay từ TP.HCM ra Hà Nội để đích thân chăm con dâu và đón cháu nội ra đời.

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